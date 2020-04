Conferenza stampa Giuseppe Conte 23 aprile 2020: dove guardare la diretta in tv e streaming (Video)

Giuseppe Conte in conferenza stampa oggi, giovedì 23 aprile 2020, alle ore 20.15. Ad annunciare la notizia tanto attesa è lo stesso Premier tramite la sua Pagina Facebook ufficiale: “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico”.

Leggi anche: Conte annuncia l’ennesima ‘cariolata’ di mld, sfida l’Ue, e avverte: distanza e mascherina fino al vaccino

Il post del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prosegue quindi così: “La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico. A breve vi fornirò maggiori dettagli in conferenza stampa”.

Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo… Posted by Giuseppe Conte on Thursday, April 23, 2020

Conferenza Conte 23 aprile 2020: diretta streaming e tv

L’inizio della conferenza stampa di Conte di stasera, 23 aprile 2020, è fissato per le ore 20.15 in diretta tv e streaming. La conferenza di Giuseppe Conte di oggi sarà trasmessa su Rai 1 tramite il collegamento con il Tg1 ma anche dalle emittenti all news come SkyTg24, Rai News 24 e TgCom 24. Spazio anche all’online grazie alla live streaming sulla pagina Facebook “Giuseppe Conte” e su YouTube tramite il canale di Palazzo Chigi.