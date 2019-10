Fatima Trotta, chi è: età, altezza, carriera, marito, figlio, Made In Sud, Stasera tutto è possibile, Instragram

Da anni sulla cresta dell’onda, simpatica, bella e dinamica, Fatima Trotta è ormai da anni una protagonista assoluta della tv italiana. Ma chi è nella vita di tutti i giorni la bella Fatima Trotta? Cosa sappiamo di lei?

Chi è Fatima Trotta ospite questa sera di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino

Torna sul piccolo schermo accanto a Stefano De Martino come ospite di Stasera tutto è possibile. E’ la bellissima Fatima Trotta. La conduttrice ha condotto, in passato, sette puntate di Made in Sud con il collega. E’ amatissima dal pubblico, in particolare quello di Rai 2, per aver tenuto le redini di uno dei programmi rivelazione degli ultimi anni.

Nata sotto il segno del Cancro, il 2 Luglio 1986 a Napoli Fatima Trotta è alta 1 metro e 60 centimetri, ed è diventata una beniamina del pubblico ma ha dovuto lottare per riuscirci. Oggi è molto, molto nota su Instagram. Questo è il suo profilo: fatimatrottaofficial.

https://www.instagram.com/p/B2RilWtihoH/

Fatima è laureata in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti. Di seguito le prime apparizioni nel piccolo schermo. La sua carriera ha inizio, infatti, a Veline e poi ha continuato nel programma Raccomandati, condotto da Carlo Conti, oltre a prender parte per un breve periodo nella soap opera di Un Posto Al Sole.

Una continua ascesa fino al 2008 non ha raggiunto il pieno della notorietà grazie a Made In Sud. Con grande simpatia, caparbietà e del sano divertimento è riuscita a mantenere incollati alla tv milioni di italiani, che la apprezzano oltre che per la bravura anche per la sua semplicità.

Grazie al programma comico ha ricevuto il Premio come Personalità Europea nella categoria Trasmissione Rivelazione dell’Anno. In questi anni si è cimentata anche nelle vesti di “imitatrice” nel programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Non solo TV, però.

Fatima Trotta è anche un’ottima attrice e ha preso parte a diversi film, come per esempio Colpi di fortuna, Matrimonio al sud o 10 regole per farla innamorare.

Fatima Trotta: la vita privata. Marito, progetti, figli

La vita privata di Fatima Trotta è contraddistinta dal matrimonio col marito Luigi De Falco. Lei e il comico si sono sposati il 1 Luglio del 2016, ma ora come ora non hanno avuto figli.

Come detto, Fatima Trotta è popolarissima sui social: Instagram, Twitter, E’ possibile seguire Fatima Trotta che posta spesso foto su Instagram, tanto che il suo profilo conta circa 170 mila followers. Tra le altre cose ha pubblicizzato molto la sua presenza come conduttrice di Made In Sud, accanto a Stefano De Martino.