Consulcesi, dopo flop test Medicina oltre metà rinuncia al camice

Anni passati a studiare inseguendo il sogno di un camice bianco, e poi 90 minuti di test per rischiare di buttarlo via. Fallito l’esame d’ingresso, la maggioranza degli aspiranti medici delusi è costretta a un piano B: scegliere un’altra Facoltà e quindi studiare per un’altra professione; frequentare una Facoltà affine a Medicina per ritentare la fortuna l’anno seguente; fuggire dall’Italia cercando di realizzarsi lontani da casa. Lo sottolinea Consulcesi, che sulle opzioni rimaste ai 45mila candidati alle Facoltà di Medicina che non hanno superato “la ‘lotteria’ dei test d’ingresso” ha condotto un’indagine. Risulta che “oltre il 60% dei candidati esclusi si rassegna e si iscrive a una Facoltà diversa da quella sognata – riferisce il network di sostegno alle professioni sanitarie – il 20% inizia a studiare con l’obiettivo di riprovare i test l’anno successivo; il 10% va a studiare all’estero, mentre i restanti optano per un anno sabatico o addirittura rinunciano definitivamente alla laurea”.

“Ma c’è un’altra strada, quella del ricorso”, afferma il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella. Una via grazie alla quale “lo studente, non di rado vittima di irregolarità durante la prova, può riuscire a entrare alla Facoltà di Medicina così come ha sognato e lavorato per anni. Un’impresa su cui il network legale Consulcesi/Numero chiuso ha maturato una lunghissima esperienza – evidenzia il presidente – riuscendo a ottenere risultati importanti per molti aspiranti medici che possono oggi definirsi ex-esclusi”.

“E’ ingiusto che uno studente meritevole venga penalizzato da una prova ‘a crocette’ del tutto non idonea a selezionare i candidati migliori – incalza Tortorella – E non è giusto che in un Paese che da anni presenta una grave carenza di operatori sanitari migliaia di aspiranti camici bianchi vengano esclusi. E’ per questo che da anni offriamo il nostro supporto legale”, conclude il numero uno di Consulcesi. Rimangono poche settimane per presentare formale ricorso, ricorda l’associazione. Per informazioni è possibile accedere allo Sportello informativo www.numerochiuso.info/ o chiamare il numero verde 800189091.