“Conte deve fermarsi, scusarsi e ricominciare” attacca Renzi sul ‘Pais’. Bonafede: “Irresponsabile”

Il bailamme interno alla maggioranza, anche per il fatto che sta accompagnando una fase delicatissima come quella del Recovery, ha inevitabilmente ‘incuriosito’ anche paesi a noi vicini. Così, senza indugiare troppo sui toni, interrogato in merito dal quotidiano iberico ‘El Pais’, Matteo Renzi non ha arretrato di un centimetro nei confronti del governo, ribadendo che “Italia Viva è un piccolo partito, ma noi siamo decisivi per il governo. Se Conte vuole pieni poteri, come richiesto da Salvini, io dico di no. È un problema di rispetto delle regole. E in quel caso ritireremo il sostegno al governo“.

Renzi: “Conte non può decidere come spendere 200 mld in nome dell’emergenza”

Ma Renzi è ormai fermo nelle su rivendicazioni e, sempre commentando con gli spagnoli, a proposito del Recovery Fund ha ribadito che “Conte deve fermarsi, scusarsi e ricominciare. Non si può accettare che in nome dell’emergenza il premier si arroghi tutti i poteri dello Stato per spendere quei 200 miliardi. Non abbiamo rimosso Salvini per questo”.

Renzi: “Se cadesse il governo il Parlamento ha i numeri per un nuovo esecutivo”

Anzi, a testimonianza del fatto che il suo non è soltanto uno sfogo, ma il frutto di una precisa analisi ponderata, il leader di Italia Viva ha anche spiegato che, ‘tecnicamente’, qualora cadesse il governo, il Parlamento offre comunque i numeri per dare vita ad un nuovo esecutivo: “In Italia, il sistema prevede che il Presidente della Repubblica debba verificare se i numeri esistono in Parlamento per formare un altro governo. E se li trovi, è fatta. Altrimenti si va alle elezioni”. Tuttavia, ha tenuto però a precisare Renzi, “prima di arrivare a questo, vorrei che Conte riacquistasse la sua tranquillità e venisse in Parlamento per cambiare tutto“.

Bonafede: “Dichiarazioni inaccettabili che indeboliscono l’Italia a livello internazionale”

Dichiarazioni quelle del leader di Italia Viva che, appena il tempo di fare il giro del web, hanno subito trovato l’immediata replica del capo-delegazione M5s Alfonso Bonafede, il quale ha twittato che “È irresponsabile attaccare il governo di cui si fa parte, per di più da un quotidiano estero, minacciando addirittura una crisi mentre il Consiglio europeo è ancora in corso e l’Italia sta facendo valere le proprie ragioni. Questo vuol dire indebolire deliberatamente l’Italia a livello internazionale. Non solo non è accettabile, ma è irrispettoso nei confronti di tutti gli italiani”.

Max