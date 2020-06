Contributo fondo perduto, ecco il modulo da scaricare online: domande da lunedì 15 giugno

Per il contributo a fondo perduto è disponibile online il modello da scaricare utile alla presentazione della domanda. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si può effettuare il download del modulo da compilare per il contributo a fondo perduto previsto nel DL Rilancio.

La domanda per il contributo a fondo perduto si potrà inviare a partire da lunedì 15 giugno. Sul sito dell’Agenzia delle entrate ci sono anche tutti i dettagli per quanto riguarda la procedura, a chi spetta. Illustrati anche i requisiti per ottenerlo e come effettuare la compilazione e la domanda.

Vediamo allora di riassumere tutto quello che serve sapere sul contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese.

Contributo a fondo perduto: cos’è, come funziona, requisiti, a chi spetta, modulo da scaricare, come si compila, quando si fa la domanda, quando arriva, calcolo

Per l’esattezza le domande per il contributo a fondo perduto possono essere inoltrate dal pomeriggio del 15 giugno, attraverso la proceduta web o un intermediario.

La data limite per presentare la domanda è entro il 24 agosto 2020. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese, alle partite Iva o titolari di reddito agrario che siano in attività nel momento in cui si effettua la domanda.

Fra i requisiti principali per ottenere il contributo, quello dei ricavi che l’impresa ha ottenuto nel 2019, e che devono essere minori di 5 milioni di euro. Inoltre, il fatturato del mese di aprile 2020 deve essere inferiore di due terzi rispetto allo stesso periodo del 2019.

Fanno eccezione coloro che hanno avviato la propria attività dal 1 gennaio 2019: in questo caso, il contributo a fondo perduto spetta di diritto a prescindere dal fatturato. L’altra eccezione riguarda soggetti provenienti da Comuni già colpiti da calamità come alluvioni, terremoti o crolli strutturali al 31 gennaio 2020.