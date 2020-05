Decreto Rilancio è in Gazzetta Ufficiale, ecco quando arrivano bonus e contributi

Adesso ci siamo davvero: il Decreto Rilancio è in Gazzetta Ufficiale e di conseguenza ci si può aspettare una maggiore chiarezza, e anche rapidità, per l’erogazione dei bonus e contributi.

Sono in tanti a farsi questa domanda: quando arrivano bonus e contributi? Dopo l’esplosione della pandemia da Covid-19 e il lockdown generalizzato, in tutta Italia è scoppiata una crisi economica che, sommata a quella sanitaria ha messo in ginocchio il paese.

Al netto delle tante riaperture, a partire dal 18 Maggio 2020, intanto sul fronte economico si attendevano i riscontri del Dl del governo per fronteggiare l’emergenza.

Ebbene ora che il Decreto Rilancio è in Gazzetta Ufficiale, sulle tante prestazioni attese, come il bonus 600 euro e il reddito di emergenza, senza scordarci del bonus bici, vacanze e contributi a fondo perduto, siamo in attesa di capire la tempistica sull’arrivo degli aiuti promessi dal Governo.

Decreto Rilancio: quando arrivano bonus e contributi

Quando arrivano i soldi e i bonus indicati dal Decreto Rilancio? Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sono giunti i primi indizi veri e propri in merito alle tempistiche per gli accrediti e sulle modalità per fare domanda.

A partire da mercoledì 20 maggio e nell’arco di 2-3 giorni arriverà il pagamento diretto dei 600 euro a tutti i lavoratori autonomi e collaboratori che li hanno già avuti, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in un’intervista al Tg1.

Inoltre, da oggi si può fare domanda per il bonus 1.200 euro per baby sitter e centri estivi, e a giugno arriveranno i soldi dei contributi a fondo perduto per le imprese e la terza parte fino a 1.000 euro per i lavoratori autonomi.