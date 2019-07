Coopvoce che prezzi bassi: sfida Iliad, con offerta super la fonia e internet. Ecco quale

Coopvoce lancia la vera e propria sfida Iliad: al via una nuova offerta decisamente competitiva che mira ad accaparrarsi la palma di migliore del mercato e, al momento, promette appunto di giocarsi la sfida all’ultima convenienza, in termini di qualità dell’offerta, quantità e prezzi bassi, con la francese Iliad. Di quale offerta si tratta? E’ presto detto

Si tratta, in pratica, di un pacchetto pari a 30 GB di internet con minuti ed SMS illimitati. Chi Passa a Coopvoce ottiene il vantaggio di una promo che di fatto rischia di annichilire Iliad. Non solo ci sono, in effetti, minuti, SMS illimitati e 30 GB: ma anche ad un prezzo che non ci aspettavamo. Quale?

Coopvoce ChiamaTutti Extra si affida alla 4G TIM e offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili senza scatto alla risposta, oltre a SMS verso qualsiasi numero di rete italiano senza costi aggiuntivi: ma soprattutto 30 Giga di traffico dati Internet fino alla velocità del 4G e con hotspot sempre attivo. A che prezzo?

Il tutto a soli 10 euro al mese. Sembra che le attivazioni partano dal 4 luglio 2019. E varrebbe per tutti i clienti che richiedano una nuova utenza nonché come alternativa ai già clienti che devono prevedere un esborso pari a 9 euro quale contributo di cambio piano. Chi sceglie l’opzione Nuova SIM paga un contributo di attivazione pari a 0 euro.