Corea del Nord, prove di guerra

Pyongyang riposizionerà l'esercito al confine con il Sud, una zona smilitarizzata dal 2018. Seul esprime "profondo rammarico" per il peggioramento dei rapporti

La Corea del Nord è pronta a inviare militari al confine con il Sud, una zona smilitarizzata dagli accordi inter-coreani del 2018. Le truppe verranno riposizionate nel parco industriale della città di Kaesong e sulle montagne di Kumgang, nella costa orientale. Entrambe zone di (ex) cooperazione tra le Coree. Lo hanno annunciato i media ufficiali il giorno dopo dell’abbattimento del Liaison Office inter-coreano, l’ufficio di collegamento tra le due Coree a Kaesong, poco sopra al 38° Parallelo.

Era il primo esempio di comunicazione costante tra i due paesi dall’inizio della Guerra coreana del 1950-1953, un simbolo del dialogo fra le due paesi.

La KCNA (Korean Central News Agency), l’agenzia di stampa del regime nordcoreano, ha reso noto che Kim Yo-jong, l’influente sorella del leader Kim Jong-un, ha rifiutato l’offerta della Corea del Sud di inviare una delegazione per provare a ricomporre il dialogo bilaterale. Per il momento Pyongyang non ne vuole sapere.

La risposta di Seul

Seul teme un progressivo aumento di violenza dopo due anni di disgelo tra i paesi. In una nota il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha chiesto ”con urgenza di evitare che la situazione peggiori ulteriormente” e ha espresso “profondo rammarico” per il deterioramento dei rapporti. Questa mattina Kim Yeon-chul, il titolare di quel ministero, si è dimesso, assumendosi la responsabilità per il fallimento del dialogo con Pyongyang.

Più pesante nelle dichiarazioni Jeon Dong-jin, il direttore delle operazioni degli Stati Maggiori di Seul, che minaccia il Nord: “Pagherete un prezzo se agirete in questo modo”.

Anche gli Stati Uniti, storici alleati della Corea del Sud, “sostengono pienamente gli sforzi di Seul” a favore delle relazioni inter-coreane. Così ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato Usa, invitando la Corea del Nord “ad astenersi da qualsiasi nuovo atto controproducente”.

Mario Bonito