Coronavirus, ansia, reflusso, legami affettivi: analisi a Tutta Salute su Rai3 oggi 7 Maggio

Tutta Salute, anche oggi 7 Maggio 2020 puntuale come sempre su Rai3 dedicherà la puntata odierna ad un incrocio di temariche come quella del reflusso, del coronavirus e legami affettivi. Spazio anche alle azalee dell’AIRC per aiutare la ricerca.

Tutta Salute su Rai3 oggi 7 Maggio: i temi della puntata di oggi

Nella puntata di Tutta Salute in onda oggi giovedì 7 maggio, alle 11.10 su Rai3, si discute di reflusso, un fastidio che non abbandona chi ne è affetto nemmeno in tempo di coronavirus.

Ad indicare le corrette modalità di cura ci sarà il professor Roberto Penagini, Docente di Gastroenterologia e Responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva al Policlinico di Milano, che ospitato in collegamento Skype da Michele Mirabella e Pier Luigi Spada fornirà indicazioni adeguate.

A tavola si può combattere il reflusso? Quali sono gli alimenti consigliati? Lo spiega poi la dottoressa Stefania Ruggeri, Nutrizionista del Crea.

Nella seconda parte del programma si discute anche degli affetti, della lontananza dai propri cari, ma anche della prolungata vicinanza all’interno della stessa abitazione. In collegamento ci sarà Giulia Maffioli, Vicepresidente della Associazione Nazionale Psicologici e Psicoterapeuti.

Quest’anno più che mai, la festa della mamma può diventare un momento per aiutare la ricerca aquistando le azalee dell’Associazione Italiana Lotta Contro il Cancro. Si discuterà in puntata della situazione della ricerca, su quali sono le nuove cure e si daranno chiarimenti nella parte del programma condotta da Carlotta Mantovan.

