Coronavirus, Borsa Milano, europee e Spread del 7 Aprile 2020: come stanno andando i listini e il differenziale Bund-Btp

Una nuova giornata all’insegna della oscillazione finanziaria nelle varie Borse di tutto il mondo per via della dilagante pandemia del coronvirus. Come stanno andando i listini a tutte le latitudini e come sta andando lo spread quest’oggi, 7 Aprile 2020?

Ecco tutte le indicazioni relative ai movimenti odierni sia nelle Borse che a livello del differenziale Bund-Btp.

Coronavirus, Borsa Milano, europee e Spread del 7 Aprile 2020:

In segno positivo le Borse asiatiche e anche Milano con una partenza in rialzo. Intanto, lo Spread Btp-Bund a 189 punti e c’è molta attesa per l’Eurogruppo di quest’oggi.

Per quanto concerne il differenziale Bund-BTP del 7 Aprile 2020, l’apertura è in calo per lo spread fra Btp e Bund che prosegue il ribasso precedente.. Il differenziale segna 189 punti contro i 191 della chiusura di lunedì. Il rendimento del decennale è apri all’1,49%.

aggiornamento ore 10,12

Avvio in rialzo per le Borse europee in attesa dell’Eurogruppo. Francoforte segna una crescita del 3,86%, Parigi del 3,3% e Londra cresce del 2,84 per cento.

La stessa Piazza Affari esordisce in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +3,22% e si consolida on il Ftse Mib che arriva a +4,02% a 17.727 punti dopo gli interventi del governo per l’emergenza legata al coronavirus.

Tra i titoli top di oggi Diasorin (+7,97%) ma anche Unicredit (+6,25%) e Banca Generali (+5,95%).

Borse di Asia e Pacifico in ottimistico cammino e Tokyo che chiude a +2,01% intanto che il premier giapponese, Shinzo Abe ha dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus in 7 prefetture e si prepara un maxi piano economico a contrasto dell’emergenza.

aggiornamento ore 7,43

Segnali positivi anche da Shanghai (+2%) e Shenzhen (+3%) con la Cina che ha riscontrato per la prima volta zero decessi dallo scoppio della pandemia. Più lenta Hong Kong ((+1,27%). Differente Sydney (-0,65%) mentre cresce Seul (+1,77%). Attesa in rialzo anche l’Europa con i future in positivo.

Intanto, tutti i fari sono puntati sull’Eurogruppo a Bruxelles. Anche sguardi verso gli Usa per l’ottimismo economico e il prezzo dell’oro nero in rialzo sui mercati che si attendono questa settimana un accordo per il taglio della produzione.

aggiornamento ore 4,41