Coronavirus, come sta andando oggi lo spread: diffenziale Bund-Btp oggi 11 Marzo 2020

Coronavirus, come sta andando oggi lo spread: diffenziale Bund-Btp oggi 11 Marzo...

Il coronavirus sta continuando a far paura in tutta Italia e anche sul fronte economico le conseguenze sono evidenti. Anche i flussi dello spread si stanno condizionando.

Oggi, ad esempio, come sta andando il differenziale tra Bund e Btp, vale a dire lo spread, in questa odierna apertura del giorno 11 Marzo 2020?

Coronavirus, come sta andando oggi lo spread: analisi del diffenziale Bund-Btp oggi 11 Marzo 2020

Nella giornata di oggi si è registrata un’apertura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund: ad oggi, mercoledì 11 marzo, all’avvio si sono registrati 210 punti base, contro i 212 della chiusura di martedì 10. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,31%.

Quanto alla Borsa di Milano, nell’apertura l’indice Ftse Mib ottiene l’1,69% a 18.171 punti. Avvio positivo pureper le altre principali Borse europee: in rialzo Parigi (+1,72), Francoforte (+1,26%), Londra (+1,7%) e Madrid (+1,71%).

aggiornamento ore 4,31

Come anticipato, invece nella giornata di Martedì 10 marzo, lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso in riduzione a 212 punti base dopo aver avviato le movimentazioni a 216 punti base, in drastica riduzione rispetto ai 227,8 della chiusura del giorno precedente.

Nel corso della giornata il valore era calato a 205 punti. Poi il tasso di rendimento del decennale italiano si era fermato all’1,32%.

Aggiornamento ore 6.35

Tutto questo, si verificata a seguito dell lunedì nero del 9 marzo, quando le Borse dopo un avvio in rialzo, erano crollate nel gong. L’indice Ftse Mib, che in mattinata era giunto a guadagnare il 3,8%, chiudeva la seduta in calo del 3,28%: il nuovo minimo da dicembre 2016.

In pratica, dall’avvio della emergenza coronavirus il listino milanese ha bruciato circa il 30% del suo valore.

aggiornamento ore 10,47