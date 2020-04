Coronavirus, cos’è la malattia dei bambini simile alla Kawasaki: “Casi anche in Italia”

Questa settimana, una misteriosa malattia correlata al coronavirus ha interessato i titoli dei giornali, dopo che i medici sono stati avvisati urgentemente di un aumento di casi nei bambini. Si ritiene che almeno 12 bambini britannici siano stati colpiti dalla malattia, che viene descritta come una “sindrome infiammatoria”, simile alla malattia di Kawasaki e alla sindrome da shock tossico.

Ora segnalazioni di casi simili si stanno inondando da tutto il mondo, suggerendo che la malattia potrebbe ora essere diffusa. I medici hanno ora riportato un totale di quasi 100 casi nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia, in Italia, in Spagna e in Svizzera.

Malattia Kawasaki e sindrome da shock tossico: sintomi, cura, trattamento, durata, in quali paesi

Nel frattempo, il ministro della salute francese, Olivier Veran, ha rivelato questa settimana che la malattia è stata osservata in “circa 15 bambini di tutte le età”. Parlando con Franceinfo, Veran ha anche confermato che sono stati segnalati casi in Spagna, Italia e Svizzera, elencando febbre, problemi digestivi e infiammazione vascolare come sintomi chiave.

Infine, negli Stati Uniti, almeno tre bambini sono in cura per una malattia simile. Mentre si sa poco della malattia, si ritiene che abbia tre sintomi chiave ed è simile alla malattia di Kawasaki e alla sindrome da shock tossico.

L’allerta per i medici nel Regno Unito ha dichiarato: “I casi hanno in comune caratteristiche sovrapposte di sindrome da shock tossico e malattia atipica di Kawasaki con parametri ematici coerenti con il grave COVID-19 nei bambini. Il dolore addominale e i sintomi gastrointestinali sono stati una caratteristica comune così come l’infiammazione cardiaca.”

La malattia di Kawasaki provoca infiammazione e gonfiore dei vasi sanguigni, il che può portare a complicazioni nei vasi sanguigni che forniscono sangue al cuore. I sintomi caratteristici sono un’alta temperatura che dura per 5 giorni o più, con: un’eruzione cutanea, ghiandole gonfie nel collo, labbra secche e screpolate, dita e occhi rossi.

La sindrome da shock tossico, invece, è una condizione rara ma pericolosa per la vita, causata da batteri che entrano nel corpo e rilasciano tossine dannose. È spesso associato all’uso del tampone nelle donne, ma può colpire chiunque di qualsiasi età, compresi uomini e bambini.

I sintomi della sindrome da shock tossico iniziano improvvisamente e peggiorano rapidamente. Includono una temperatura elevata, sintomi simil-influenzali, come mal di testa, sensazione di freddo, sensazione di stanchezza o esaurimento, un corpo dolorante, mal di gola e tosse, sensazione di malessere, diarrea, una diffusa eruzione cutanea simile a scottature solari , labbra, lingua e il bianco degli occhi che diventano di un rosso acceso, vertigini o svenimenti, difficoltà respiratorie, confusione.