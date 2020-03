Coronavirus, “Devo andare al centro scommesse”: 46enne denunciato a Roma

“Devo andare al centro scommesse”. Così si è giustificato con i carabinieri un 46enne romeno che stava camminando in piazza Sante Bargellini, zona Casal Bruciato a Roma.

Ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante, l’uomo ha riferito di essere uscito di casa per recarsi ad un vicino centro scommesse – ovviamente chiuso – e si è procurato la denuncia a piede libero ai sensi dell’Art. 650 C.P.

Le misure restrittive anti Covid-19 non fermano lo spaccio di droga

Un ragazzo romano di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 22enne, residente a Guidonia, è stato sorpreso in via Tor dé Schiavi a bordo di un’auto, da cui ha consegnato un involucro ad una seconda persona che si è allontanata velocemente facendo perdere le proprie tracce.

Il 22enne è stato bloccato e durante la perquisizione è stato trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina pronte per essere vendute e 190 euro in contanti.

Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a piede libero per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 C.P.) per aver lasciato il proprio domicilio in assenza dei motivi ammessi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.