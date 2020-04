Coronavirus, le domande frequenti. Durata ricovero, effetti a lungo termine, si può prendere di nuovo?

Questa settimana, i casi di coronavirus in tutto il mondo hanno colpito 2,4 milioni di persone, fatto che continua ad alimentare timori e domande sul Covid-19.

Fra le domande più frequenti che ci si chiede, c’è sicuramente quella che riguarda la durata in media dei ricoveri per chi contrae il virus.

Coronavirus, quanto dura il ricovero, quanto tempo serve per guarire. I tempi per sintomi lievi, polmonite, terapia intensiva

Ma qual è il tempo di recupero tipico dal coronavirus? Ciò dipende da una serie di fattori, tra cui la malattia, l’età, il sesso e qualsiasi altro problema di salute di base. Ma il tempo di recupero per COVID-19 dipende principalmente dalla gravità della malattia.

Per fortuna, la maggior parte delle persone sviluppa solo sintomi lievi, tra cui febbre e tosse secca. Per queste persone, la febbre dovrebbe stabilizzarsi in meno di una settimana, anche se la tosse può persistere per un po ‘più a lungo.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le persone con sintomi lievi non dovrebbero impiegare più di due settimane per riprendersi.

Tuttavia, se si sviluppano sintomi più gravi, come la polmonite, il recupero può richiedere molto più tempo. L’OMS ha spiegato: “Utilizzando i dati preliminari disponibili, il tempo medio dall’esordio al recupero clinico per i casi lievi è di circa 2 settimane ed è di 3-6 settimane per i pazienti con malattia grave o critica. I dati preliminari suggeriscono che il periodo di tempo dall’esordio allo sviluppo di una malattia grave, inclusa l’ipossia, è di 1 settimana.”

Infine, se c’è bisogno di cure da un’unità di terapia intensiva, il recupero potrebbe richiedere più tempo. Come regola generale, gli esperti di salute affermano che i pazienti hanno bisogno di una settimana di recupero in più per ogni settimana in terapia intensiva.

Coronavirus, causa effetti a lungo termine? Cosa dicono gli esperti e i medici

Sfortunatamente, si sa poco degli effetti a lungo termine del coronavirus. Tuttavia, un’analisi dei dati preliminari indica che è improbabile che quelli con sintomi lievi vedano effetti a lungo termine.

Il dottor Shu-Yuan Xiao, professore di patologia presso la School of Medicine dell’Università di Chicago, ha affermato che i pazienti con sintomi lievi non dovrebbero vedere “alcun effetto duraturo”. Ma per quelli con sintomi più gravi, gli effetti a lungo termine rimangono poco chiari.

Xiao ha aggiunto: “Per il 16-20% dei pazienti sintomatici che alla fine hanno bisogno di cure in terapia intensiva, è difficile prevederlo“.

Nel frattempo, studi su precedenti virus come la SARS suggeriscono che i pazienti che necessitano del supporto del ventilatore possono vedere un danno polmonare a lungo termine. Il dottor Xiao ha dichiarato: “Sulla base dell’esperienza della SARS e della MERS, alcuni pazienti possono sviluppare fibrosi polmonare.”

Coronavirus, chi è stato contagiato può prenderlo di nuovo? Possibilità secondo contagio, si diventa immuni o no?

Sfortunatamente, gli scienziati non sanno ancora se è possibile contrarre nuovamente il coronavirus. Il professor Jon Cohen, professore emerito di malattie infettive alla Brighton and Sussex Medical School, ha dichiarato: “Semplicemente non sappiamo ancora, perché non abbiamo un test anticorpale per l’infezione, anche se presto lo faremo. Tuttavia, è molto probabile, sulla base di altre infezioni virali, che sì, una volta che una persona ha avuto l’infezione saranno generalmente immuni e non la riprenderanno più. Ci sarà sempre la strana eccezione, ma questa è certamente un’aspettativa ragionevole.”

Leggi anche: i fattori chiave comuni alle persone che muoiono di coronavirus