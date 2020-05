Coronavirus, le immagini sconvolgenti di come si moltiplica nell’intestino

Gli scienziati hanno condiviso le prime immagini dettagliate del virus SARS-CoV-2, mostrando il micidiale virus che si moltiplica nell’intestino. Le immagini sono state raccolte da un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università di Dundee.

Sono stati prelevati da un microscopio elettronico ultra potente e mostrano particelle di virus in un modello di tessuto dell’intestino umano.

Ecco come il Covid-19 si moltiplica nell’intestino. Cosa dicono gli scienziati

Per acquisire le immagini, i ricercatori hanno infettato le cellule dell’intestino umano con il virus in un laboratorio, prima di monitorare la risposta delle cellule. La prima serie di immagini mostra il virus che si assembla nell’intestino umano, mentre la seconda mostra il virus che lascia le cellule intestinali umane.

Per condividere le immagini uniche con scienziati di tutto il mondo, i ricercatori hanno creato un nuovo database, chiamato Image Data Resource (IDR).

Il professor Jason Swedlow, che ha guidato il progetto, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di pubblicare questi nuovi importanti set di dati in IDR, dove possono essere visti dai ricercatori di tutto il mondo, che possono anche scansionare le immagini e visualizzare SARS-CoV-2 virus da vicino sul loro computer.”

“Abbiamo incluso le annotazioni degli autori in modo che chiunque legga l’articolo dei team di ricerca nei Paesi Bassi possa facilmente vedere ciò che gli autori hanno pubblicato” ha specificato. “Ma anche esaminare altre parti dei dati e magari fare le proprie scoperte. Questo tipo di condivisione dei dati non è mai stato così importante come nella nostra attuale situazione in cui dobbiamo urgentemente lavorare insieme in tutto il mondo per scoprire di più su questa malattia e alla fine essere in grado di curarla o controllarla“.

I ricercatori sperano che le immagini aiuteranno a spiegare perché circa un terzo dei pazienti con coronavirus manifesta sintomi gastrointestinali, come vomito e diarrea.