Coronavirus, l’esperto: usare bene le mascherine e interrompere la quarantena

Se in Italia ci si interroga come verrà portata avanti la strategia contenitiva per proteggersi, durante la Fase 2 e le parziali riaperture che prevedono per il 4 Maggio la data per ora indicata per un realistico parziale ripristino di attività e abitudini sociali, c’è chi ritiene che le mascherine (qui i vari modelli per evitare i contagi dal coronavirus) siano il principale strumento contenitivo e che potrebbero anche rendere non necessaria la quarantena.

S, proprio così: le mascherine, e il loro utilizzo, potrebbero essere abbastanza sufficienti a frenare l’aumento dei contagi senza dover ricorrere a misure restrittive ancora dilazionate nel tempo. A dirlo è Wang Xinghuan, il direttore dell’ospedale Leishenshan di Wuhan, specializzato nella cura di pazienti affetti da COVID-19.

Ma cosa ha detto esattamente il medico cinese? Quali sono state esattamente le sue parole?

Coronavirus: usare bene le mascherine e basa quarantena. Lo dice Wang: chi è l’esperto Covid-19 e qual è la sua teoria

Le mascherine sono, e resteranno nei fatti il dispositivo più importante su cui contare per la nostra protezione. Lo ha confermato a chiare lettere per appunto Wang Xinghuan, il direttore del centro medico Leishenshan di Wuhan, che si è dedicato anima e corpo alla cura di pazienti affetti da COVID-19.

aggiornamento ore 3,11

In Italia chi chiediamo nella Fase 2 fino a quando dovremo usare le mascherine ma questo, secondo Wang, non dovrebbe essere l’interrogativo maggiore perchè, in effetti, un uso opportuno del dispositivo di sicurezza potrebbe permetterci di uscire senza continuare con l’isolamento.

Il medico ha specificato che, anzi, promuovere l’uso delle protezioni in pubblico potrebbe essere il primo elemento di vero contenimento, tanto che interrompere la quarantena dei cittadini diverrebbe una logica conseguenza.

Il medico afferma come l’efficacia della mascherina sia palese. Indossandola in modo corretto può ridurre in modo sostanziale il numero di contagi senza ricorrere a misure restrittive.

aggiornamento ore 8,41

D’accordo, ma quante ne servirebbero per proteggersi, per esempio, in una lunga giornata di lavoro? A questo ha provato a rispondere il Politecnico di Torino che ha fatto una stima delle forniture necessarie di mascherine al nostro Paese dopo la riapertura.

In base alle stime, dovrebbe ‘bastare’, si fa per dire. quasi un miliardo di mascherine al mese dopo il lockdown. Il Politecnico di Torino afferma poi che oltre alle mascherine serviranno alle imprese almeno 9.000 metri cubi di gel igienizzante, 456 milioni di guanti, 2,1 milioni di termometri, e 250.000 cuffie per contenere i capelli lunghi.

aggiornamento ore 11.10