Coronavirus: Lombardia chiusa per un mese insieme a 11 province

Il governo italiano sta per adottare nuove misure, ancora più stringenti, per contenere l’emergenza coronavirus. La bozza del nuovo decreto prevede la chiusura per quasi un mese della Regione Lombardia, la più colpita, raccomandando di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita”.

Oltre alla Lombardia, la stessa misura sarà prevista per 11 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche dall’8 marzo al 3 aprile.

Si tratta delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, per tutte queste zone saranno tollerate eccezioni solo per “indifferibili esigenze lavorative o emergenze”.

Prorogata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e le università fino al 3 aprile. Sospensione anche per le “cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri”.