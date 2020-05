Coronavirus, nuovo trattamento al plasma in Inghilterra: “risultati promettenti”

A centinaia di pazienti affetti da coronavirus verrà somministrato il sangue dei sopravvissuti al virus come parte di un nuovo trattamento in fase di sperimentazione presso l’ospedale di Guy e St Thomas di Londra.

La speranza della sperimentazione, che ora è iniziata, è che gli anticorpi nel sangue dei pazienti guariti possano rafforzare il sistema immunitario in difficoltà delle persone infette.

Coronavirus, come funziona il trattamento col plasma dei guariti

Il trattamento, usato per circa un secolo per altre infezioni, funziona usando la parte liquida del sangue, nota come plasma convalescente.

Questo plasma ricco di anticorpi viene iniettato in pazienti COVID-19 criticamente indisposti che stanno lottando per produrre i propri anticorpi, con la speranza che possa aiutare a liberare il virus.

Attualmente c’è abbastanza plasma per trattare 143 pazienti. Se efficace, il trattamento sarebbe ridimensionato a livello nazionale per fornire fino a 10.000 unità a settimana, sufficienti per 5.000 pazienti.

Più di 6.500 persone hanno registrato il loro interesse a prendere parte al processo di donazione del plasma a Londra. La donazione richiede circa 45 minuti e i medici filtrano il sangue attraverso una macchina per rimuovere il plasma, in un processo noto come plasmaferesi.

I donatori devono essere risultati positivi alla malattia a casa o in ospedale, ma dovrebbero essere passate 3-4 settimane dopo la guarigione, idealmente 29 giorni.

La promettente terapia, che è stata utilizzata per la prima volta un secolo fa nella pandemia di influenza spagnola del 1918, è stata già utilizzata in Cina e negli Stati Uniti.