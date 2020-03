Coronavirus, obblighi fiscali 2020: ecco tutte le scadenze del mese di Marzo, cosa si paga e cosa no

L’emergenza Coronavirus, ha partorito anche delle variazioni per il cosiddetto Calendario fiscale per il 2020: sono pronte nuove scadenze fiscali 2020, rinvii, proroghe e sospensioni. Ma, tra provvedimenti del Decreto Cura Italia e le novità previste dalle autorità governative, quali sono i vincoli rinviati e quali invece i pagamenti e gli obblighi confermati?

Facciamo un pò di chiarezza per capire cosa si paga e cosa no, soprattutto in questo mese di Marzo.

Coronavirus, obblighi fiscali 2020: sospensioni e proroghe

E’ prevista a sospensione di vari pagamenti inseriti di norma nel calendario fiscale 2020 anche se ogni singolo contribuente è chiamato a controllare, periodicamente, l’eventualità di aggiornamenti ufficiali da parte della Agenzia delle Entrate sull’apposito scadenzario fiscale 2020.

Si parte dalla sospensione senza limiti di fatturato dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, come anche la sospensione versamento Iva di marzo.

Questo provvedimento vale per i settori del turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sono sospesi anche i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per chi ha un fatturato fino a 2 milioni di euro per versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo.

E poi, occhio al differimento delle scadenze per quei contribuenti ai quali non si applica la sospensione: il termine per i versamenti dovuti alla P.A. (come i contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria passano dal 16 marzo passa al 20 marzo.

E, ancora:

Ok a non applicare la ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti , con ricavi o compensi non oltre i euro 400.000 per le fatture di marzo e aprile.

per , con ricavi o compensi non oltre i per le fatture di sospensione sino al 31 maggio 2020 per pratiche di liquidazione , di controllo , di accertamento , di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate.

per pratiche di , di , di , di e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Sospensione per le cartelle esattoriali

saldo e stralcio e per rottamazione – ter ,

– , stop invio nuove cartelle

sospensione degli atti esecutivi.

sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali

Altri cambiamenti riguardano la nuova scadenza 730/2020 al 30 settembre 2020. E inoltre è prevista la proroga fino al 31 marzo 2020 per comunicazione dei dati della Precompilata. Il Dal 2021, la scadenza ordinaria sarà il 16 marzo.

Riguardo alla certificazione unica 2020 all’Agenzia delle Entrate, il decreto Coronavirus ha dato l’ok al rinvio dal 7 marzo al 31 marzo 2020 per l’invio telematico delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata.

Occhio anche alla Precompilata al 5 maggio 2020: la messa a disposizione del 730 precompilato 2020 e al modello Redditi precompilato 2020 slitta dal 15 aprile al 5 maggio 2020.

E per quanto riguarda invece il complessivo elenco di tutte le scadenze fiscali del mese di Marzo? Ecco l’elenco del mese fiscale di Marzo con tutti gli obblighi attualmente previsti, fatto salvo di quanto detto finora, quanto a rinvii, e a ulteriori indicazioni governative.

Calendario fiscale 2020: guida a tutte le scadenze fiscali di Marzo

Queste le scadenze fiscali Marzo 2020. Si parte con le scadenze fiscali 2 marzo 2020:

Bollo virtuale – prima Rata bimestrale; Contratti di affitto versamento Imposta registro; Comunicazione annuale tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e coloro che sono autorizzati a effettuarne la rivendita; Elenchi Intra-12 – Presentazione acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio; Imposta di registro – Denuncia annuale fondi rustici; Imprese assicurative che operano in Italia in regime di libera prestazione – Versamento; Iva intracomunitaria – Versamento F24 enti non commerciali; Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) invio dati all’Agenzia delle Entrate. Presentazione tardiva intermediari – Ravvedimento. Presentazione tardiva Irap 2019 – Ravvedimento; Presentazione tardiva Redditi 2019 – Ravvedimento; Sismabonus acquisti – Comunicazione; I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni.

Poi ci sono gli obblighi del 9 marzo 2020:

Sostituti d’imposta devono procedere all’invio telematico della certificazione unica 2020 dei dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, autonomi, all’Agenzia delle Entrate – prorogato al 31 marzo. Assistenza fiscale – Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

16 marzo 2020:

scadenza 3 e 4 rata delle imposte dovute da imprese e professionisti soggetti agli Indici di affidabilità fiscale (Isa) o in regime forfettario. Tassa libri contabili: imposta annuale dovuta dalle società di capitali. Locazioni brevi – Versamento per le attività di intermediazione immobiliare Associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario – annotazioni nel prospetto; Attività intrattenimenti – versamento Imposta; Banche e Poste – Ritenute su bonifici effettuati a febbraio; Comunicazione canone Tv Acquirente Unico Spa. Versamento IVA, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale. Enti pensionistici – Versamenti per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui. Enti pubblici – Versamenti ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Intermediari finanziari devono effettuare il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva; Iva – Fatturazione differita emissione e registrazione; Iva – Registrazione corrispettivi da parte dei commercianti al minuto e assimilati, grande distribuzione. Sostituti d’imposta – Produttività versamento imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di febbraio come premio di produzione. Sostituti d’imposta – Versamenti ritenute di febbraio. Split payment – Versamento dell’IVA. Tobin Tax – Versamenti da parte di Banche, società fiduciarie, imprese di investimento ecc.

Queste invece le due scadenze fiscali del 18 marzo 2020:

Enti pubblici – Ravvedimento breve. Ravvedimento breve – Versamenti.

Altri quattro obblighi entro il 20 marzo 2020:

Comunicazioni canone Tv da parte delle imprese elettriche; Erogazioni liberali – Opposizione. Scadenza fiscale 25 marzo 2020: modello Intrastat contribuenti mensili.

Questi invece i vincoli fiscali entro il 31 Marzo 2020: