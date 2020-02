Coronavirus, oggi il primo volo per il rimpatrio degli italiani

Arriverà questa mattina il primo aereo con gli italiani che erano rimasti bloccati in Cina, in seguito allo scoppio dell’emergenza Coronavirus. Sul volo ci sono 56 cittadini italiani, mentre 10 persone hanno deciso di restare in Cina.

Poco dopo le 6 all’aeroporto di Fiumicino, da Taipei, è arrivato il primo aereo della China Airlines che si occupa del rimpatrio dei turisti cinesi. Ieri l’annuncio dell’apertura del ponte aereo fra Italia e Cina da parte del Commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrello.

I 56 italiani, una volta atterrati, saranno messi due settimane in quarantena alla Cecchignola, vicino Roma. Con qualche linea di febbre un Italiano non è partito, restando in Cina per ottenere le cure dei medici sul posto.

L’atterraggio avverrà all’aeroporto militare di Pratica di mare alle 10, dopodiché i 56 italiani verranno scortati alla cittadella militare della Cecchignola.