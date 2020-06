Coronavirus, paura alla Garbatella (Roma), famiglia peruviana positiva in un palazzo occupato

Nella Capitale, caso a parte l’inquietante cluster di questi giorni all’interno dell’irccs San Raffaele alla Pisana, la paura per il contagio da coronavirus fortunatamente non ha mai toccato vette preoccupanti.

Anche nei ‘giorni peggiori’, rispetto alla provincia, dove le Rsa hanno invece riservato brutte realtà, Roma non ha mai registrato numeri di positivi o contagi, tali da mettere in allarme la popolazione residente.

L’allarme partito dal Centro Covid Palidoro del B. Gesù

L’allarme per quello si spera non tramuti in un pericoloso ‘focolaio’ (visto il contesto di degrado igienico dove si sarebbe manifestato), è partito dal Centro Covid Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato ricoverato un bimbo con sintomi inizialmente ‘sospetti’, poi verificati come da contagio da coronavirus. A quanto pare, visitati tutti i famigliari, anche il padre del piccolo è risultato positivo.

