Coronavirus, positivo medico del Policlinico di Milano

Adesso è vera, piena emergenza. Tra ordinanze restrittive, decessi, sospensioni di attività in pubblico e contagi, l’Italia è al centro del terrore per il corona virus. E ora aumentanoni contagi.

Un medico dell’ospedale Policlinico di Milano, r sottoposto a ricovero all’ospedale Sacco da una settimana per una polmonite, è positivo al test del virus.

Lo si apprende da fonti che, attualmente, comunicano come ora la direzione sanitaria sia impegnata a ricostruire tutti gli ultimi spostamenti e contatti del medico. Nelle prossime ore al Policlinico, come da programma, si svolgerà la riunione dei capi di dipartimento, per valutare le misure da adottare sulla base dell’ordinanza regionale emessa in serata.