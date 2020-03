Coronavirus, Renzi: “Manca uno che decide. Priorità alle famiglie”

“Siamo l’unico paese in cui le informazioni sono frammentate, la gente non capisce che fare, e la catena di comando si spezza” dunque, rimarca, “Serve uno che decide, che non è l’uomo solo al comando“.

E’ il parere – condivisibile – di Matteo Renzi, intervenuto stamane ai microfoni di Radio Capital, commentando l’emergenza coronavirus.

“Non lo so cosa accadrà“, risponde il leader di Italia Viva, che però sembra invece abbastanza determinato sul cosa fare: “in questo momento la priorità è dare aiuto alle famiglie, alle imprese, e poi facciamo sbloccare i cantieri“.

Infine sulle continue diatribe all’interno della maggioranza e non, Renzi commenta: “La polemica è nata anche perché avevo mandato messaggino a Fontana, ma lo conosco da 15 anni: lo vedo in tv discutere con Conte, allora chiamo Conte e gli dico ‘siamo a disposizione, ma non litighiamo con le regioni’, poi ho chiamato Fontana. Ma non è possibile questa cosa delle insinuazioni, niente cultura del sospetto, se Franceschini, ad esempio incontra Salvini“.

Max