Coronavirus Roma, negoziante di piazza Vittorio rivende mascherine donate dalla Chiesa Evangelica cinese

Rivende sottobanco le mascherine donate dalla Chiesa Evangelica cinese. A commettere la frode un 62enne di origini indiane titolare di un negozio a Roma, zona piazza Vittorio Emanuele II.

Sono stati i poliziotti del commissariato Esquilino a scoprire nel negozio centinaia di mascherine nascoste vicino alla cassa, che il commerciante vendeva a 2 euro l’una.

Su ogni singola busta un’etichetta con ideogrammi in lingua cinese e una frase in italiano: “Non avere paura Gesù ti ama” Chiesa cristiana evangelica internazionale – la Pietra di Roma. Mascherine che vengono donate dall’Ente religioso per uso esclusivamente personale.

La frode è stata scoperta nei giorni scorsi durante un servizio di controllo. Gli agenti sono stati avvicinati in piazza Vittorio da un cittadino di origine pakistana il quale ha raccontato che poco prima, in un esercizio commerciale della zona aveva acquistato senza ricevere lo scontrino una mascherina in tessuto di colore azzurro al costo di 2 euro.

In vendita nel negozio anche gel igienizzanti senza alcool

Durante le verifiche gli agenti hanno notato che in esposizione per la vendita, vicino alla cassa del negozio, erano affisse delle mascherine in tessuto all’interno di una busta trasparente. Il titolare, che indossava la mascherina ma non i guanti, non ha saputo dare però una valida spiegazione, ma ha dovuto mostrare il resto delle mascherine nascoste.

I poliziotti hanno, inoltre, trovato svariati flaconcini di gel per le mani e igienizzanti senza alcool.

Tutto il materiale, privo di marchio CE e senza qualsiasi fattura d’acquisto è stato sequestrato mentre il titolare del negozio è stato denunciato per il reato frode in commercio e sanzionato poiché non indossava i guanti previsti dalla vigente normativa.