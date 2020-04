Coronavirus, via alla Fase 2, regole sul posto di lavoro: mense, trasferte, spogliatoi, servizi igienici e entrata e uscita

Distanziamento sociale, distanziamento sul posto di lavoro, misure e regole per evitare assembramenti o sovraffollamenti nei mezzi pubblici e provvedimenti molto rigorosi per la riapertura.

La Fase2 é alle porte in Italia ma il coronavirus non se ne é certo andato ed é per questo che occorrono tutte le possibili misure di protezione, specialmente per i lavoratori che si apprestano a tornare nelle prime attivitã e aziende prossime a riaprire.

Non si parla solo delle giá piú volte citate misure di cautela di cui sopra, relative a distanze o uso di strumenti di protezione.

Sono in arrivo infatti anche delle misure rigorose in relazione a mense aziendali e spogliatoi, all´uso dei servizi igienici e alla presenza di medici per ogni azienda. Andiamo a capire meglio, nel dettaglio quali sono queste procedure di sicurezza.

Coronavirus, Fase2: mense azienzali, spogliatoi e servizi igienici

Partiamo dalle mense aziendali, dai punti di ristoro, ma anche dagli spogliatoi, dai servizi igienici.

Per tutti questi aspetti deve essere indicata una ventilazione continua degli ambienti e “altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi”.

E ancora nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori “devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate”.

Le riunioni di presenza non saranno consentite, e se necessarie bisogna ridurre al minimo il numero di partecipanti per garantire il distanziamento sociale.

Coronavirus, Fase2: trasferte di lavoro, spalmatura orari, piano mobilitá

Ci sono poi i temi delle trasferte di lavoro che dovranno essere ridotte in modo netto. Una diversa rimodulazione del lavoro, poi, riguarda la decisione di puntare su orari differenziati, anche per evitare assembramenti sui mezzi pubblici.

Fatto salvo sempre l’uso di mascherine per tutti , si fa espressa richiesta di piani di mobilità, con lo scopo di diminuire al masssimo il rischio durante gli spostamenti casa-lavoro.

Laddove possibile sará incentivato l’utilizzo del mezzo di trasporto privato o il lavoro da remoto.

