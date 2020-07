Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale...

Cortesie per gli ospiti 2020 torna anche quest’oggi con puntate tutte da seguire, sulla scia di un consenso che tra i fan sembra sempre più consistente. Il noto format Cortesie per gli ospiti è un reality show italiano in onda su Real Time dal 2005. Nel corso del tempo, il programma si è ritagliato il suo spazio attraverso la consistenza di un format che appare riconoscibile. Come funziona? E’ semplice.

In ogni puntata, appuntamenti culinari verrano giudicati in base alla loro bontà non soltanto dal punto di vista culinario, ma anche estetico, quanto a presentazione, e nell’accoglienza. Infatti i tre conduttori giudicano la serata che i concorrenti offrono ai loro ospiti. I giudici devono valutare un elemento della serata: l’arredamento della casa, il modo in cui hanno apparecchiato la tavola e intrattenuto gli ospiti e naturalmente le portate. Il tutto contraddistinto da commenti, puntata dopo puntata, dei tre conduttori agli eventi delle serate.

Ma quando va in onda quando va in onda Cortesie per gli ospiti 2020? Quali sono gli orari, le date, il canale e dove guardare le repliche?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 8 Luglio 2020

Cortesie per gli ospiti 2020 in attesa delle nuove puntate di una stagione molto attesa, si propone oggi con nuove puntate e con nuove coppie che si sfidano. Ecco quali sono, in quali orari e su cosa punteranno.

11.55 Cortesie per gli ospiti: Alessandro e Simona vs Michele e Eleonora

Per Alessandro e Simona il tema della serata sarà la cucina romagnola. Michele e Eleonora puntano a vincere tramite alla loro attenzione ai dettagli.

12:55 Cortesie per gli ospiti: Giorgia e Federica vs. Daniele e Luca

Giorgia e Federica puntano su una serata dedicata alla passione per i gioielli e le pietre preziose. Daniele e Luca invece sui sapori del mondo.

13:55 Cortesie per gli ospiti: Paola e Carla vs. Alessandra e Mimmo

Paola e Carla mirano su una serata natalizia. Alessandra e Mimmo invece sulle loro avventure in giro per il mondo.

18:20 Cortesie per gli ospiti: Giorgia ed Emanuela vs. Silvia e Daniele

Giorgia ed Emanuela, madre e figlia, puntano un serata dai sapori classici. Silvia e Daniele invece sulla presentazione di un menù di pesce.

19:15 Cortesie per gli ospiti: Lucia e Maria vs. Alfredo e Anna

Lucia e Maria, sorelle, propongono una serata sul ‘fatto a mano’. Alfredo e Anna, colleghi e amici, invece un menù calabrese – lombardo.

20:20 Cortesie per gli ospiti: Omar e Federico vs. Elena e Cristina

Omar e Federico faranno un mix tra le radici nord africane e la tradizione romana. Elena e Cristina invece mirano alle rievocazioni storiche.

Cortesie per gli ospiti: cos’è, quando va in onda, in cosa consiste il format

Dal lunedì al venerdì torna dunque un rande Real Time Cortesie Per Gli Ospiti. A giudicare cene, ma anche colazioni, pranzi e brunch giudici che non daranno niente per scontato. Due concorrenti all’inizio si presentano prendendo come spunto tre oggetti che li contraddistinguono e introducono una persona che li aiuterà nella prova. Scelto un tema alla serata, si dedicano alla preparazione delle quattro portate (aperitivo, primo, secondo e dolce) e al buon esito della serata. Nel corso della cena i concorrenti parlano ai giudici del proprio lavoro e dei loro avversari. Dopo la cena possono fare un regalo agli ospiti.

I Concorrenti verranno valutati in base a tre criteri:

Come hanno arredato l’interno della loro casa

della loro Per il loro modo di allestire la tavola e intrattenere gli ospiti durante la serata

la e intrattenere gli ospiti durante la serata Per il cibo servito

Cortesie per gli ospiti 2020: chi sono i giudici, e quando torna in onda

“Cortesie per gli ospiti”, la trasmissione di Real Time, i cui protagonisti sono lo chef Roberto Valbuzzi, l’esperta di buone maniere Csaba Della Zorza e l’architetto e interior designer Diego Thomas, torna con delle riprese nuove che risentiranno delle novità circa le produzioni televisive post covid-19.

Considerato come uno dei programmi più amati della TV che negli anni è riuscito a attirare buone fette di pubblico e amanti della cucina, punta su pietanze, sul design e sul galateo, e fornisce al contempo importanti consigli per appagare ospiti e spettatori. Nonostante le difficoltà del periodo, Cortesie per gli ospiti, tornerà presto con le nuove puntate. A dirlo è Roberto Valbuzzi con un messaggio su Instagram: “Nelle ultime settimane mi avete chiesto in tantissimi se riprendevamo a registrare #cortesiepergliospiti .. ebbene sì.. stiamo preparando insieme alla produzione la nuova stagione che verosimilmente inizierà con le prime settimane di giugno! La cosa sta richiedendo un enorme sforzo logistico per lavorare in tutta sicurezza per noi e per i concorrenti. Dalla nostra non vediamo l’ora di riabbracciarci e di ricominciare a farvi divertire!”

Certo il programma richiederà un’attenzione diversa rispetto a al passato in virtù dell’emergenza coronavirus. Non a caso, infatti lo stop delle riprese era stato annunciato, invece, da Csaba Della Zorza che su Instagram avvertiva i fan del fatto che si sarebbero fermati in seguito alla propagazione del virus, mentre in tv venivano trasmesse le puntate da poco registrate.

