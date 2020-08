Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 30 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 30 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 30 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 30 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 30 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 30 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

09:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.11

Giovanna e Ale hanno preparato un vero e proprio garden party. I loro avversari Sabrina e Claudio, invece, punteranno tutto sui sapori amalfitani.

10:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.12

Valentino e Martina hanno deciso chiamare il loro menù “mare monzese“. Le loro sfidanti saranno Veruska e Valentina, che accoglieranno gli ospiti con un menù a “stelle e strisce“.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.13

Andrea ed Elena accolgono i loro ospiti con un allestimento floreale ad hoc. I loro sfidanti saranno Andrea e Pino: il tema del loro matrimonio sarà l’oro e hanno deciso di offrire un’anteprima ai loro ospiti.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.14

Andrea e Alberto, con la loro serata ispirata al Lago di Como con relative pietanze caratteristiche, sfideranno Maria Luisa e Silvia. Le due proporranno un menù che si fonda intorno ai 5 sensi.