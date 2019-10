Cosa fare oggi a Roma: ecco gli eventi del weekend tra l’11 e il 13 ottobre 2019. Sport, sagre, appuntamenti, fitness, degustazioni, film, musica

A metà settimana, ci si interroga sempre su come poter passare il tempo nel fine settimana e, in una città ricca di spunti come Roma, spesso c’è sempre solo la difficoltà di scelta.

E allora, cosa fare oggi a Roma? ecco gli eventi del weekend tra l’11 e il 13 ottobre 2019. Uno dei più richiesti è quello della Sagra del Pesce fritto e Baccalà che aspetta tutti dall’11 al 13 ottobre da Eataly Roma.

Moltissimi saranno lì per gustarsi del buon pesce: croccante, dorato e leggero, un buon fritto preparato a regola d’arte da Eataly per un intero weekend, da venerdì 11 ottobre a domenica 13 ottobre, con un caldo cartoccio di pesce misto o un filetto di baccalà alla romana, oppure panature originali e pastelle tradizionali.

Oltre ai menu spazio anche agli show cooking, corsi di cucina, tanta musica dal vivo e attività per i più piccoli.

Spazio anche allo sport a Roma nel weekend con Tennis & Friends, 9a Edizione nei giorni del 12-13 ottobre 2019: uno dei più importanti eventi sociali che abbracciano sport e prevenzione in Italia. Un weekend interamente dedico appunto al tema alla prevenzione, per promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche.

A chi invece interessa il Fitness, ecco l’appuntamento con

Fleming Fitness: laboratorio benessere che, tra l’altro, è in corso già dal 1 di Ottobre e durerà fino al giorno 30 di Ottobre, per appunto, per una piena full immersion nel settore dell’attività fisica.

Occhio poi all’appuntamento con le Giornate FAI d’autunno 2019: dal 12/10/2019 al 13/10/2019 torna in 260 città il weekend dedicato alla bellezza. Sono appunto le Giornate FAI d’Autunno 2019. Dopo il successo in primavera (con le Giornate FAI di Primavera 2019), si è già all’ottavo anno.

Arriva dunque un magico weekend tra sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 in particolare nella Capitale a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI “Ricordati di salvare l’Italia”.

Tornando alle sagre, spazio alla Sagra Sagne e Farre a Licenza. Si tratta Un appuntamento in programma il 12 e il 13 ottobre, organizzato dalla Pro Loco, per promuovere sapori e cultura del piccolo centro in provincia di Roma.

Gli stand apriranno il 12 e il 13 ottobre dalle 10 alle 20 e inizieranno a distribuire piatti pieni di Sagne e’ farre dalle 12.

E poi, ecco il 5° Memorial Stefano Cucchi: il 12 e 13 ottobre a Roma, a dieci anni dalla morte, ecco il Memorial con dibattito e concerto presso l’Angelo Mai – viale delle Terme di Caracalla 55.

Poi, domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 9.00 con la tradizionale Maratona e Sport sociale presso il Parco di Torre del Fiscale – Via di Torre Branca.