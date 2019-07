Cos’è The Witcher, la nuova serie Netflix: le foto

Dalle pagine dei libri al videogioco, ora per The Witcher è tempo di un’ulteriore trasformazione. Le avventure dei Geralt di Rivia create e raccontate dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski e poi rese giocabili su PC e console da CD Project, diventano una serie tv. Da tempo infatti Netflix ha annunciato l’arrivo sulla piattaforma delle avventure del Lupo Grigio e nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sulla trasposizione televisiva.

Geralt sarà interpretato da Henry Cavill, il Superman dell’ultimo film sull’uomo d’acciaio, Anya Chalotra sarà la maga Yennefer e Freya Allan vestirà i panni di Ciri. Non è ancora stata fissata una data precisa sull’uscita della serie, ma le ultime indicazioni riportano la fine del 2019 come finestra ideale di lancio.

Un panel che anticipa la conferenza del 20 luglio al Comic-Con di San Diego fornisce ulteriori elementi su quello che la serie avrà da offrire: “Sii tra i primi a scoprire in esclusiva l’attesissima serie originale Netflix basata sul cacciatore di mostri Geralt di Rivia. Fai esperienza per la prima volta del Continente dove esseri umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e trionfare; e dove il bene e il male non sono così semplici da identificare. Moderato da Yvette Nicole Brown (Community, Mom), l’incontro includerà Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan assieme alla showrunner Lauren Schmidt Hissrich”.

Cos’è The Witcher

La trama della serie seguirà fedelmente quella dei libri, discostandosi invece da quella presentata nei videogiochi. Il protagonista sarà Geralt di Rivia, un Witcher che avrà il compito di difendere Ciri, sua figlia adottiva messa in pericolo da una serie di eventi. I Witcher sono degli umani trasformati geneticamente e considerati i migliori cacciatori di mostri al mondo.

Eliminare creature mostruose è il lavoro principale dei Witcher, esseri resi privi dei loro sentimenti in favore di una forza sovrumana. Il cuore di Geralt sarà comunque in agitazione per le sorti di Ciri, giovane aspirante Witcher che dispone un potere fuori dal comune. Gli intrecci della trama si incastoneranno in un’ambientazione mozzafiato e in un contesto politico in cui non mancheranno i colpi di scena. Per vedere se The Witcher avrà successo anche come serie tv non resta altro che aspettare qualche mese.