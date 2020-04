Covid-19: nel Paese calano i numeri. Borrelli: “Fase 2? E’ ancora presto per dirlo”

Sicuramente, così come registrato nel Lazio (ne parliamo in un articolo a parte), finalmente anche su scala nazionale si registra il continuo trend in calo de contagi. Come ha infatti illustrato poco fa il Commissario Straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli, nell’ambito della quotidiana conferenze stampa serale dalla Protezione Civile, premesso che purtroppo la maggioranza dei dati negativi riguarda purtroppo la Lombardia, la notizia positiva è quella appunto quella proveniente dalle terapie intensive, dove si trovano 3898 persone, 79 in meno di ieri. Un calo come dicevamo, registrato per il terzo giorno consecutivo.

Nel paese complessivamente sono stati eseguiti 72,1732 tamponi mentre, ad oggi il totale dei casi di Coronavirus registrasti dall’inizio dell’emergenza, sono 13.2547.

Infine, sempre ad oggi, dall’inizio dell’emergenza i deceduti sono 16.523, nelle ultime 24 ore sono state 636 le vittime.

Alla domanda se si può già auspicare una data per entrare nella fase 2, Borrelli è stato molto cauto rimandando a ciò che, alla data prefissata per il termine delle ultime restrizioni, deciderà il Comitato Scientifico e, di conseguenza, il governo.

Vediamo nello specifico la situazione in ogni regione