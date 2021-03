Covid, Alessandro Borghese positivo: “Ho le ossa rotte e mi gira la testa”

Alessandro Borghese ha il Covid, lo ha annunciato in una serie di dirette Instagram: “Sono tutto acciaccato, ossa rotte, testa che mi gira...ma sono anche fortunato, va bene così”, ha detto uno dei più famosi chef italiani.

Da cinque giorni è in isolamento, nel suo “bunker”, come lo ha definito scherzando: “Non ho febbre”, ha assicurato. Ma il mal di ossa non lo fa dormire: “Spero di levarmi il Covid immediatamente di mezzo — dice lo chef — perché dovrò sostituirmi i reni…non so più come posarmi sul letto… mi giro e mi rigiro, ma, a prescindere da questo, ragazzi, sono anche piuttosto fortunato…quindi va bene così”.

Borghese ha anche raccontato come sta passando il tempo chiuso in casa. Il suo hobby preferito, al momento, è guardare documentari in televisione: “Quelli sulla natura non hanno più segreti per me”, ha scherzato.