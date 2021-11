Covid, allarme nei paesi dell’Est, Bassetti: “In Romania situazione disperata, è pericoloso anche per noi”

Come riferito ieri in un articolo scritto in merito alla forte recrudescenza di contagi in Europa, abbiamo spiegato la gravità della situazione che imperversa soprattutto nei paesi dell’Est dove, Romania in testa, addirittura è stato registrato il ‘tutto esaurito’ in ogni letto di terapia intensiva del paese.

Bassetti: “In Romani situazione dipesrata, ugrno più controlli per i trpsòs

Una situazione rispetto alla quale oggi il primario di Malattie infettive allśospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti ha commentato che “La situazione in Romania è disperata, me lo dicono i colleghi che lavorano lì. Questa è una situazione che rischia di essere pericolosa anche per l’Italia“.

Bassetti: “Urge controllare chi viene dall’Est, in specialmodo i trasportatori”

Secondo il moto infettivologo ligure infatti, ”Le persone che provengono da queste aree devono essere controllate, anche quelli che arrivano attraverso il trasporto su gomma”.

Infatti è notorio che la maggior parte dei trasportatori ed autisti di mezzi pesanti che fanno quotidianamente la spola dall’Est con l’Italia, hanno rifiutato di vaccinarsi.

‘Teoricamente’ i trasportatori, varcato ill confine italiano non potrebbero effettuare soste….0

Ovviamente il nostro governo ha vietato loro, attraversato il confine nazionale, di effettuare fermate per recarsi nei ristoranti e negli autogrill (restando poi a distanza dal personale addetto allo scarico delle merci) ma, onestamente, come può un cristiano restare ‘incollato’ al sedile di guida per decine di ore, senza fermarsi per ‘almeno’ una sigaretta o un caffè?…

