Covid Cina, Sileri: “Bene obbligo tamponi per arrivi da Paese, ora serve linea Ue”

(Adnkronos) – L’ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci che dispone l’obbligo di tampone Covid per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina “è chiaramente molto sensata e rappresenta un filtro”, commenta con l’Adnkronos Pierpaolo Sileri, ex sottosegretario alla Salute nei governi Conte e Draghi. Per Sileri “siamo al solito problema triangolazioni: non tutte le persone che vengono dalla Cina arrivano con un volo diretto. L’obbligo di tampone è comunque un filtro per individuare eventuali varianti, innanzitutto. Va bene quindi il provvedimento, servirebbe però una linea un po’ più europea, come accadde 3 anni fa”.

Siamo di fronte a una recrudescenza del virus? “Assolutamente no”, risponde Sileri. “Questa situazione – prosegue il chirurgo ex esponente del M5S – dimostra semmai il fallimento della politica ‘Covid 0’ attuata dalla Cina, con il rischio di una esplosione di contagi che potrà portare alla formazione di ulteriori varianti. Se queste varianti saranno più pericolose o meno è difficile da dire. Finora tutte le varianti rinvenute sono state ben coperte dai vaccini”.