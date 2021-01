Covid: da ieri 14.372 nuovi contagi e 492 decessi. Il Lazio ‘vede’ la zona gialla, ma deciderà l’Iss

E’ indubbiamente ‘altalenante’ la situazione coronavirus nel nostro Paese, lo si evince soprattutto dal fatto che, sebbene oggi siano stati un ‘pochino meno’ i tamponi eseguiti rispetto a ieri (per la precisione 275.179, tra molecolari e antigenici), i nuovi casi rilevati sono stati 14.372, dato che ha fatto salire il tasso di positività al 5,2%.

Oggi in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono quindi 474.617.

Ancora una volta, la Regione maggiormente colpita dai nuovi contagi è la Lombardia (2.603 casi). Seguono poi, ma oltre i mille casi, la Campania (1.313), l’Emilia Romagna (1.265), il Lazio (1.263), la Puglia (1.159), ed il Piemonte (1.062).

Inoltre, informa ancora il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, da ieri ci sono da considerare altre 492 vittime, che portano così il totale dei decessi a 87.381 dall’inizio dell’emergenza.

Il dato positivo è che anche oggi si registra un calo di pazienti nelle terapie intensive (sulla media nazionale), con altri 64 pazienti dimessi, a fronte di 2.288 ancora ricoverati.

Sempre negli ospedali, bene anche i reparti ordinari dove, nelle ultime 24 ore, sono stati dimessi 383 pazienti rispetto agli altri 20.778, ancora ricoverati con sintomi.

Bene come sempre anche per quel che riguarda l’isolamento domiciliare, dove se ancora vi sono 451.551 persone in ‘quarantena’, da ieri però altri 2.905 sono finalmente tornati ad uscire.

Anche oggi da segnalare moltissimi altri guariti rispetto a ieri: ben 17.220.

Nel Lazio diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri. Stabili le terapie intensive

Per quel che riguarda il Lazio, informando che da ieri sono 1.263 i nuovi contagi, 43 i decessi, e 1.481 i guariti, poco fa l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato, ha affermato che “Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive”. Per quel che riguarda la Capitale, ha quindi aggiunto l’assessore, ”I casi a Roma città tornano sotto quota 500“. Complessivamente, nella regione i tamponi effettuati sono stati oltre 13mila.

D’Amato: “Per il ritorno nella zona gialla attendiamo le valutazioni dell’Iss e della salute”

Dunque, ha poi spiegato D’Amato, “Il valore di Rt nel Lazio è pari a 0.73, in calo (il precedente della scorsa rilevazione era 0.94). I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta. In diminuzione anche l’incidenza e il numero dei nuovi focolai nella settimana di riferimento. Ci aspettiamo una valutazione del rischio con passaggio in area moderata, tenuto conto che vi e’ una riduzione da due settimane di tutti gli indicatori. Bisogna mantenere alta l’attenzione. Sul ritorno in zona gialla bisogna attendere le valutazioni dell’Iss e le successive determinazioni del ministero”.

A completare il quadro quotidiano, attualmente sono 64.642 i positivi, dei quali: 2.458 ricoverati negli ospedali, 289 nelle terapie intensive, e 61.895 costretti all’isolamento domiciliare.

Ricordiamo che, dall’inizio dell’epidemia, a fronte dei 202.207 casi esaminati, il Lazio ad oggi ha avuto 132.695 guariti, e 4.870 decessi.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle altre regioni italiane

