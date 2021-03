Covid, D’Amato: “Lazio tecnicamente ancora zona gialla”

I numeri della pandemia salgono e le varianti imperversano, nonostante questo il Lazio potrebbe rimanere ancora zona gialla. L’Rt è a 0,98, la soglia che impone il cambio di colore è fissata a 1. la decisione definitiva arriverà in giornata: “I casi sono in crescita, ma l’Rt è a 0,98. Tecnicamente siamo ancora da giallo”, lo ha dichiarato in un’intervista al Messaggero l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

“Però abbiamo sotto osservazione la provincia di Frosinone, dove i casi sono ancora moltissimi – spiega D’Amato – E l’arancione che abbiamo già attivato potrebbe non bastare: potremmo ricorrere all’arancione scuro o al rosso. Anche la provincia di Rieti, che confina con l’Umbria, dà segnali negativi: qui valutiamo se decidere limitazioni da arancione”.

L’assessore alla sanità del Lazio attacca il criterio delle vaccinazioni per categorie: “E’ del tutto sbagliato”. ‘‘Bisogna procedere per classi di età, non per categorie professionali, perché altrimenti si rallenta drammaticamente la vaccinazione. Non comprendo perché al Ministero della Salute non ne tengano conto. Noi nel Lazio applicheremo questo principio: finita la parte di vaccinazioni relativa agli over80 (ne abbiamo già immunizzati 150mila), finite le scuole (domenica chiudiamo le prenotazioni, sono già 130mila), finite le forze dell’ordine e le persone vulnerabili, andremo avanti per fasce di età. Questo è il modo più veloce. Da oggi prenotazioni per 79-78 anni, lunedì 65-64 anni (coloro che per ora possono essere protetti con AstraZeneca), e ogni mese copriremo due classi di età a distanza di 15 giorni”.

Ancora: ‘‘Noi stiamo facendo 17-18 mila vaccinazioni al giorno, tranquillamente possiamo arrivare a 50 mila, possiamo triplicare. Così invece di quattro classi di età al mese, se ne faranno anche 12. Però dipende dal numero di dosi che ci invieranno. Questo delle classi di età è il metodo più veloce, altrimenti diventa una giungla, perché ogni categoria ha legittime aspettative e non si finisce più. Si perde tempo”, conclude D’Amato.