Covid e cure, Ema: “Obiettivo autorizzare nuovi farmaci entro fine anno”

Nuove terapie anti-Covid potrebbero arrivare in Ue entro fine 2021. Lo ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante un briefing per la stampa. “L’Ema – ha sottolineato, in riferimento una comunicazione diffusa ieri dall’ente regolatorio Ue – ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per” l’anticorpo monoclonale “Regkirona* (regdanvimab), nel trattamento di adulti con Covid-19 che non richiedono ossigenoterapia aggiuntiva e che sono a maggior rischio di progredire verso Covid grave. Nel frattempo – ha aggiunto – continuiamo il nostro lavoro sul processo di revisione continua (rolling review) per altri 4 anticorpi monoclonali antivirali, in linea con la strategia terapeutica della Commissione europea. Il suo obiettivo – ha ricordato – è autorizzare nuovi trattamenti per Covid-19 entro la fine dell’anno”.