Covid, Galli: “Sottovariante Kraken? Preoccupazione legittima ma no panico”

(Adnkronos) – Sulle nuove varianti di covid “la preoccupazione è legittima, ma in quanto ‘motore’ di precauzione non in quanto fonte di visioni funeree. Il concetto è che non è finita, quindi dobbiamo a questa situazione l’attenzione necessaria, ma senza panico, non ce n’è ragione, considerata la vasta platea di persone immunizzate in Italia”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano in merito alla sottovariante Kraken, da nome del colossale mostro marino leggendario, identificata negli Usa.

“Bisogna ricordare che ci sono oltre 40 milioni di vaccinati nel nostro Paese – continua – e diversi milioni di guariti, che potrebbero essere complessivamente 30 milioni, da una stima approssimativa. Questo vuol dire che la popolazione non è scoperta rispetto al virus. Ovviamente bisogna evitare che i fragili e quelli che non rispondono al vaccino finiscano in ospedale o, peggio, muoiano. Per questo è necessario non abbandonare la prudenza e l’attenzione”, conclude Galli.