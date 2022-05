Covid Italia, 18.896 contagi e 124 morti: bollettino 2 maggio

(Adnkronos) – Sono 18.896 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 124 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 122.444 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,4%. I ricoverati con sintomi sono 794, 56 in più da ieri. Sono 368 le terapie intensive occupate, 2 in più da ieri.

CAMPANIA – Sono 2.104 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania secondo i dati dell’ultimo bollettino diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania. Sono 17 i nuovi decessi. Negli ospedali della regione sono 39 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 701 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

VENETO – Sono 1.168 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.673.702, mentre gli attualmente positivi sono 68.031. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.465. Negli ospedali veneti sono ricoverate 622 persone in area medica e 17 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 115.

LAZIO – Sono 1.927 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.676 tamponi molecolari e 9.676 antigenici con un tasso di positività al 14,4%. I ricoverati sono 1.140, 13 in più da ieri, 59 le terapie intensive occupate, 3 in meno rispetto a ieri, e 4.307 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono 1.144.

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 489 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 296 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 359 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 120 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 6 sono 173 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 398 nuovi casi: nella Asl di Frosinone sono 104 i nuovi casi e 3 i decessi; nella Asl di Latina 93 i nuovi casi; nella Asl di Rieti sono 97 i nuovi casi e nella Asl di Viterbo 104 nuovi casi e 1 decesso.

PIEMONTE – Sono 952 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 maggio 2022 in Piemonte, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un nuovo decesso.

I tamponi effettuati sono 14.194, di cui 12.798 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 6,7%. I ricoveri ordinari sono 765 (-6 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 12, in calo di 4 unità rispetto a ieri.

ABRUZZO – Sono 582 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 maggio in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid. Si registrano altri 2 morti (una 85enne della provincia di Teramo e un caso avvenuto nei giorni scorsi). I dimessi/guariti sono 819 più di ieri. Dei positivi odierni, 536 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

SARDEGNA – In Sardegna secondo i dati del bollettino Covid-19 oggi si registrano 893 ulteriori contagi (su 2302 tamponi). Si registra il decesso di una donna di 90 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 302 (-6). 29.304 sono i casi di isolamento domiciliare (+170). Lo rende noto la Regione Sardegna.

CALABRIA – Sono 933 i nuovi contagi registrati oggi, 2 maggio, in Calabria su 4.961 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione che registra anche +781 guariti e 4 morti (per un totale di 2.509 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +148 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 257) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 18).

TOSCANA – Sono 730 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 16 morti. I nuovi casi, 321 confermati con tampone molecolare e 409 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.100.705 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 1.043.305 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.429 tamponi molecolari e 3.394 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,1% è risultato positivo.

Sono invece 1.081 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.533, -11,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 635 (16 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (4 in più). Dei 16 nuovi decessi: sono 13 uomini e 3 donne con un’età media di 83,3 anni (3 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 3 a Grosseto, 1 fuori Toscana).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 191 i nuovi contagi oggi, 2 maggio, in Friuli Venezia Giulia su 1.228 tamponi molecolari e 736 i test rapidi antigenici realizzati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 166. Si registrano 4 morti. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18,32%), seguita dalla 40-49 (15,18%) e dalla 60-69 (12,04%).

PUGLIA – Sono 2.085 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 maggio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti.

I nuovi casi, individuati attraverso 15.066 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 765; Bat: 128; Brindisi: 227; Foggia: 259; Lecce: 456; Taranto: 234; Residenti fuori regione: 9; Provincia in definizione: 7. Sono 101.626 le persone attualmente positive, 530 ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.071.518 casi totali, 10.587.630 tamponi eseguiti, 961.599 persone guarite e 8.293 decessi.

BASILICATA – Sono 280 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Si registrano inoltre altri 2 morti. 1.230 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute, entrambe anziane, risiedevano a Rotonda e Ruvo del Monte. Nella stessa giornata sono state registrate 211 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 107 di cui 3 in terapia intensiva: 79 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 30 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.906. Per la vaccinazione, finora 468.126 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.788 hanno ricevuto la seconda (79,9 per cento), 355.582 sono le terze dosi (64,3 per cento) e 1.989 le quarte dosi (0,4 per cento), per un totale di 1.267.485 somministrazioni effettuate.

VALLE D’AOSTA – Sono 18 i nuovi contagi da covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. 221 i guariti. Gli attuali positivi sono 1.380 di cui 25 ricoverati in ospedale. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.540 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 maggio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.773 tamponi, di cui 5.069 molecolari e 3.704 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 28,9%.

I pazienti al momento ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.393, 44 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 54.589 persone. Da ieri sono guarite 6.163 persone.

SICILIA – Sono 1.204 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 maggio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti, di cui 4 delle ultime 24 ore e gli altri dei giorni precedenti. Da inizio pandemia le vittime sono state 10.605 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.124 tamponi, tra molecolari e antigenici. Gli attuali positivi nell’Isola sono 116.343, uno in meno rispetto a ieri. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 804, mentre si trovano in terapia intensiva 46 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 334 a Palermo, 264 a Catania, 283 a Messina, 75 a Ragusa, 149 a Trapani, 62 a Siracusa, 90 a Caltanissetta, 106 ad Agrigento e 16 a Enna.