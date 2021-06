Covid, “L’autunno sarà temibile per i non vaccinati, un problema di vulnerabilità individuale”, spiega Ricciardi

“Rispetto all’autunno scorso la situazione è molto cambiata. La differenza la fanno le tante persone vaccinate, soprattutto nelle fasce più vulnerabili. Servirà sicuramente mantenere il controllo, perché la variante Delta è più contagiosa. Ma se arriveremo a ottobre con una copertura vaccinale più elevata di adesso, saremo più sicuri“.

E’ quanto affermato oggi dal consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus (e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma) Walter Ricciardi, chiamato ad ‘abbozzare’ una previsione rispetto alla situazione contagi per il prossimo autunno.

Ricciardi: “L’autunno sarà temibile per i non vaccinati. Sarà un problema di vulnerabilità individuale”

Come tiene ad avvertire l’esperto, “L’autunno sarà temibile per i non vaccinati, non tanto per la collettività che potrà contare su una popolazione vaccinata e servizi sanitari che saranno in grado di rispondere, non sovraccaricarti. Sarà un problema di vulnerabilità individuale. Avremo una stagione diversa rispetto allo scorso anno: più serena per i vaccinati” e dunque, conclude, “per l’Italia sarà più gestibile, anche con la variante Delta di Sars-CoV-2”.

