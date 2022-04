Covid Lazio: il bollettino di oggi, venerdì primo aprile

Da oggi, venerdì primo aprile, molte delle misure anti-Covid vanno in soffitta. Ma il virus in Italia continua a circolare. Come confermano i bollettini quotidiani che arrivano dalle regioni. Nel Lazio il numero di positivi è costante, e salgono i ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva. Lo comunica la Regione attraverso il consueto bollettino pubblicato sulla pagina social ‘Salute Lazio’.

Oggi i contagi registrati nel Lazio sono 8.460. A Roma invece nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.273 casi. Nello specifico, fa sapere l’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato: “Oggi nel Lazio, su 11.321 tamponi molecolari e 44.220 tamponi antigenici per un totale di 55.541 tamponi, si registrano 8.460 nuovi casi positivi (-796). Sono 9 i decessi (-6), 1.202 i ricoverati (+9), 77 le persone nelle terapie intensive e +5.867 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,2%”.

Per quanto riguarda invece l’emergenza Ucraina, la Regione fa sapere che sono “attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 13.500 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino”.

Sempre la pagina Salute Lazio rende noti i contagi registrati dalle varie Asl di Roma e provincia:

Asl Roma 1: sono 1.719 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.409 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.145 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 380 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 658 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 809 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.340 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 746 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 955 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 342 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 297 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.