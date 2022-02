Covid: “Nel corso dei 2 anni di pandemia è stata contagiata una persona su 5”, evidenzia il report condotto dall’Altems

Tanto per non perdere di vista la situazione epidemiologica nel Paese, per altro – oltre che dalla Cabina d regia – settimanalmente monitorata anche dalla Fondazione Gimbe, dall’Agenas e dalla Fiaso, anche l’Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma), ha deciso di dedicare un numero speciale del suo report settimanale, ad un capillare report che riassume la situazione contagi, sin dal primo, riscontrato ormai due anni fa.

Altems, “In Italia indicativamente una persona su cinque (20%) è stata contagiata dal Covid”

Ebbene, premesso che lo studio non ha preso in esame i casi di reinfezioni, è stato evidenziato che “In Italia indicativamente una persona su cinque (20%) è stata contagiata dal covid con un valore massimo registrato dalla PA di Bolzano (33,9%), una persona su tre, e un valore minimo registrato in Sardegna (9,7%), una persona su dieci“.

Altems, sulla letalità: “Dal 15% (circa 1 paziente Covid-19 su 7) nella prima ondata pandemica, al poco sopra l’1% del gennaio 2022”

Altro dato interessante, è legato ai decessi dove, si legge nel report, “si è passati da una letalità (percentuale di vittime sul totale dei casi) del 15% (circa 1 paziente Covid-19 su 7) nella prima ondata pandemica; a una, riscontrata tra ottobre e novembre 2020, più bassa che si assestava intorno al 3%. Dall’inizio di gennaio 2022 si assiste ad un’ulteriore diminuzione nei valori di letalità grezza apparente, che la porta poco sopra l’1%“.

Altems, “Nella prima ondata la mortalità era di 4,83 per 100 mila abitanti, nell’ultima è scesa 1,29 per 100mila abitanti”

Riguardo sempre alla mortalità (percentuale di deceduti sul totale della popolazione), l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma spiega che “era di 4,83 per 100 mila abitanti nella prima ondata, contro una mortalità di 1,29 per 100.000 nell’ultima”.

