“La situazione dei contagi Covid a Firenze tutto sommato è tranquilla, ma non dobbiamo adagiarci troppo: per questo siamo al lavoro per definire regole nelle strade dello shopping in centro per l’obbligo della mascherina all’aperto, quando ci sono assembramenti. Vedrò il prefetto martedì prossimo e quindi l’ordinanza entrerebbe in vigore il prossimo weekend”, il 4 dicembre. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ospite del programma di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’.