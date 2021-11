Israele ha iniziato già da oggi a vaccinare contro il covid i bambini fra i 5 e gli 11 anni. La campagna per questa fascia d’età comincia ufficialmente domani, ma in realtà le prime inoculazioni sono iniziate oggi, scrive Times of Israel, mostrando la foto di Itamar, un piccolo di 5 anni che si sottopone coraggiosamente alla puntura, anche se chiude gli occhi per non vedere.