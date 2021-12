Covid oggi Italia, 17.030 contagi e 74 morti: bollettino 3 dicembre

Sono 17.030 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 3 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 74 morti. Tasso di positività al 2,9%.

SARDEGNA – Sono 189 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 2.745 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.290 tamponi, rende noto la Regione precisando che i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 ( 1 in meno rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 73 ( 1 in più rispetto a ieri ), 2.795 sono i casi di isolamento domiciliare ( 107 in più rispetto a ieri). Si registra il decesso di una donna di 72 anni, residente nella provincia di Oristano.

CAMPANIA – Sono 1.327 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti,uno avvenuto nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 308 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. “In Campania abbiamo avuto ieri 1.327 positivi, la quasi totalità paucisintomatici o asintomatici. Abbiamo un’occupazione dei posti letto ordinari di 320 unità, 23 posti di terapia intensiva occupati. Diciamo che questo dato rimane stabile, sostanzialmente è lo stesso da una decina di giorni”, ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

VALLE D’AOSTA – Sono 48 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 3 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I positivi attuali sono 721, di cui 695 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 64 persone. Con il decesso di oggi salgono a 480 le persone decedute risultate positive al virus da inizio epidemia in Valle d’Aosta.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 820 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. ”Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.662 tamponi molecolari sono stati rilevati 718 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’8,29%.

Sono inoltre 13.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 102 casi (0,75%)”, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi che aggiunge: “Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 94 anni di Sacile deceduto in ospedale; un uomo di 93 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in ospedale, una donna di 90 anni di Grado deceduta in una struttura per anziani; una donna di 89 anni di Cordenons deceduta in una struttura per anziani; un uomo di 87 anni di Trieste deceduto in ospedale; una donna di 86 anni di Pordenone deceduta in ospedale; una donna di 84 anni di Trieste deceduta in ospedale; un uomo di 81 anni di Sagrado deceduto in ospedale; un uomo di 78 anni di Trieste deceduto in ospedale; un uomo di 78 anni di Muggia deceduto in ospedale e un uomo di 65 anni di Trieste deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 25, mentre i pazienti in altri reparti sono 284”.

VENETO – Sono 3.116 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 3 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 98.015 tamponi, il tasso di positività è al 3,18%. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 664 (+25). In area non critica, 549 persone (+15). I pazienti covid in terapia intensiva sono 115 (+10).

BASILICATA – Sono 59 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 3 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (54 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 830 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 12.

I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 12 (-2); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.148 (+42). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.320 somministrazioni di cui circa 4.650 sono terze dosi.

Finora 438.214 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,2 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 406.083 hanno completato il ciclo vaccinale (73,4 per cento) e 61.488 sono le terze dosi (11,1 per cento), per un totale di 905.785 somministrazioni effettuate.

TOSCANA – Sono 709 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 3 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti che portano il totale delle vittime a 303.379 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.607 tamponi molecolari e 21.024 antigenici rapidi, di questi il 2,2% è risultato positivo. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 286.069. I ricoverati sono 294, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 48 in terapia intensiva, uno in meno. Da inizio pandemia sono morte 7.418 persone.

LAZIO – Sono 1.493 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 3 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.192 tamponi molecolari e 26.258 antigenici con un tasso di positività del 3,4%. I ricoverati sono 727 nel Lazio, mentre le terapie intensive occupate sono 88. Da ieri i guariti sono stati 850. I casi a Roma città sono a quota 720. “Il valore Rt è a 1.01, più basso del valore nazionale. Nella giornata di ieri oltre 50 mila somministrazioni di terze dosi, superiore alla soglia target” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 292 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 75 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 107 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso, nella Asl Roma 6 sono 191 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 295 nuovi casi. In particolare la Asl di Frosinone registra 59 nuovi casi; Asl di Latina: sono 122 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Viterbo sono 89 i nuovi casi.

LOMBARDIA – Sono 2.809 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, venerdì 3 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 15 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 124.960 tamponi per un tasso di positività del 2,2%. Da inizio pandemia le vittime sono state 34.428. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 912,19 in più rispetto a ieri, e in terapia intensiva 114,3 in più rispetto a ieri.

I nuovi positivi in provincia di Milano sono 961, di cui 419 a Milano città. Quanto alle altre province, Bergamo conta 117 nuovi casi, Brescia 348, Como 135, Cremona 93, Lecco 83, Lodi 53, Mantova 124, Monza e Brianza 299, Pavia 134, Sondrio 40 e Varese 327.