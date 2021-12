Covid oggi Italia, 20.497 contagi e 118 morti: bollettino 10 dicembre

Sono 20.497 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 10 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 118 morti. Da ieri sono stati processati 716.287 tamponi con un tasso di positività al 2,9%.

SARDEGNA – Sono 173 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 dicembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati confermati sulla base di 2.692 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.313 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( 2 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 96 ( 3 in più di ieri). 3027 sono i casi di isolamento domiciliare ( 73 in più di ieri). dei tre decessi: due sono uomini di 59 e 86 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e del Sud Sardegna e un’altra persona in provincia di Sassari secondo quanto reso noto dalla Regione Sardegna.

VENETO – Sono quasi 4.000 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 13 morti. Nel dettaglio, sono 3.993 i nuovi infetti per un totale di quasi 46mila persone positive in isolamento. In decisa crescita anche i ricoveri: 46 in più nelle aree mediche mentre si registra una dismissione nelle terapie intensive.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 483 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 dicembre. Sei, inoltre, i morti registrati nelle ultime 24 ore. Su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,3%. Sono inoltre 22.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi (0,46%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: nello specifico, si tratta di tre donne triestine, di 95, 92 e 80 anni (le prime due decedute in Rsa, l’ultima in ospedale), una donna di 93 anni di Grado (deceduta in ospedale), una donna di 91 anni di San Canzian d’Isonzo (deceduta in Rsa) e un uomo di 78 anni di Palazzolo dello Stella (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti ammontano a 296.Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

TOSCANA – Sono 870 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 870 su 38.333 test di cui 10.464 tamponi molecolari e 27.869 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (8,4% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.589.749. Registrati altri 6 morti.

I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 288.896 (93,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 11.744, +4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 334 (9 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in più).

L’età media dei 870 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 11.410 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (457 in più rispetto a ieri, più 4,2%).

Sono 29.655 (2.369 in più rispetto a ieri, più 8,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

PUGLIA – Sono 387 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 24.563 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 83; Bat: 14; Brindisi: 27; Foggia: 129; Lecce: 80; Taranto: 48; Residenti fuori regione: 1; Provincia in definizione: 5.Sono 4.944 le persone attualmente positive, 129 le persone ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Dati complessivi: 282.597 casi totali, 4.989.593 tamponi eseguiti, 270.741 persone guarite, 6.912 i decessi.

ABRUZZO – Sono 317 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri, il totale delle vittime in Abruzzo resta a 2.607. Nelle ultime 24 ore sono guarite 244 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.441 tamponi molecolari e 13.494 test antigenici con un tasso di positività all’1.76 per cento.

Sono 119 i pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale in area medica; 11 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri, mentre gli altri 5046 (+77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

BASILICATA – Sono 99 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. Dei nuovi casi, 24 sono a Matera e 21 a Lauria. I lucani guariti o negativizzati sono 21. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 20 di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.314.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.293 somministrazioni di cui circa 5.500 sono terze dosi. Finora 440.094 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino, 408.089 hanno completato il ciclo vaccinale e 86.246 sono le terze dosi, per un totale di 934.429 somministrazioni effettuate.

CAMPANIA – Sono 1.665 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 10 dicembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.340 test nella Regione. In Campania sono 26 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, e 345 i pazienti Covid nei reparti di degenza.

CALABRIA – Sono 360 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 10 dicembre 2021, in Calabria secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti per un totale da inizio pandemia di 1.519 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 240. Da ieri sono stati fatti 7.317 tamponi. In isolamento 117 persone, tre ricoverati in meno e 22 terapie intensive occupate, due in più rispetto a ieri.

VALLE D’AOSTA – Sono 26 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 10 dicembre in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto in Regione.

I positivi attuali sono 716 di cui 692 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.479, 54 in più rispetto a ieri. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 482.

ALTO ADIGE – Sono 544 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 10 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.268 tamponi molecolari e 359 test antigenici positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 88, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 72 e 7 quelli in isolamento. Venti le terapie intensive occupate. Da ieri sono guarite 566 persone.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.661 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 10 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 14 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 39.553 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,2%.

Dei nuovi contagiati, 824 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 508 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 545 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (-1 rispetto a ieri), 921 quelli negli altri reparti Covid (+30).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 939 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 427.450. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 29.545 (+708). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 28.536 (+679), il 96,6% del totale dei casi attivi