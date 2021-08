Covid oggi Italia, 4.257 contagi e 53 morti: bollettino 30 agosto

Sono 4.257 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati covid-19 regione per regione nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri registrati altri 53 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 109.803 tamponi, il tasso di positività è al 3,9%. I pazienti ricoverati per covid sono 4.264, in terapia intensiva 548 persone.

LOMBARDIA – Sono 140 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino covid della regione. Registrato un morto nelle ultime 24 ore: il decesso porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 33.915. Lo rende noto Regione Lombardia. A fronte di 9.522 tamponi effettuati, la positività si attesta all’1,4%.

Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono 48 (+3 rispetto a ieri), in rialzo anche i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (341, +9). Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 42 di cui 18 a Milano città, Bergamo 12, Brescia 30, Como 3, Cremona 8, Lecco 3, Lodi 2, Mantova 6, Monza e Brianza 6, Pavia 7, Sondrio 5 e Varese 3.

CAMPANIA – Sono 186 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti nelle ultime 48 ore, oltre a un altro registrato oggi ma avvenuto giorni fa. Sono stati 5.196 i tamponi processati tra molecolari e antigenici. Sono 366 i ricoveri nei reparti ordinari Covid, mentre sono 18 le terapie intensive occupate.

Nella Regione sono stati vaccinati con la prima dose 3.866.653 cittadini, di cui 3.305.129 hanno anche già ricevuto la seconda dose.

LAZIO – Sono 321 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 4 morti. A Roma, segnalati 171 casi. Nel dettaglio, “su quasi 8mila tamponi e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 19mila, si registrano 321 nuovi casi positivi (-28), sono 27 casi in meno rispetto a lunedì 23 agosto, 4 i decessi (-1), 478 i ricoverati (+37), 70 le terapie intensive (-2), 401 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 171”, annuncia l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

LIGURIA – Sono 52 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.278 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.030 tamponi antigenici rapidi. Gli attuali casi positivi sono 3.173. I pazienti ricoverati per covid sono 87 (+ 1). In terapia intensiva, 11 persone (+ 1).

PIEMONTE – Sono 103 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi (di cui 8 dopo test antigenico) sono pari all’0,8 % di 12.960 tamponi eseguiti, di cui 9.870 antigenici. Dei 103 positivi, gli asintomatici sono 48 (46,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 ( invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 155 ( +10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.509. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.402.615 (+ 12.960 rispetto a ieri), di cui 2.014.077 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 360.921 (+210 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.813 Alessandria, 16.960 Asti, 11.260 Biella, 52.216 Cuneo, 28.141 Novara, 193.260 Torino, 13.395 Vercelli, 12.962 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.457 extraregione e 2.454 in fase di definizione.

PUGLIA – Sono 105 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 6.632 test. Spiccano i 45 contagi in provincia di Foggia e i 43 in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 4.701. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 251. In terapia intensiva, 24 persone.

EMILIA ROMAGNA – Sono 546 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 12.167 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+1 rispetto a ieri), 420 quelli negli altri reparti Covid (+10).

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 546 nuovi contagiati, 204 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 204 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 221 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,6 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 444 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 381.967. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 16.109 (+95 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.640 (+84), il 97,1% del totale dei casi attivi.

TOSCANA – Sono 348 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Da ieri registrati altri 3 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 348 su 6.686 test di cui 5.136 tamponi molecolari e 1.550 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,20% (12,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 4.819.127. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 478 (6 in più rispetto a ieri, più 1,3%), 54 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 1,9%).

VENETO – Sono 319 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione diffusi dal governatore Luca Zaia. “I positivi sono 319 nelle ultime 24 ore con un 2.97% incidenza. I ricoverati sono ad oggi 278 (+13): 223 in area non critica (+9) e 55 in terapia intensiva (+4). I dati dicono insomma che non ne siamo fuori”, dice Zaia. “Nelle terapie intensive l’88,2% dei ricoverati non è vaccinata e per i giovani restano i rischi: una conferma purtroppo è arrivata sabato da Vicenza dove è stata ricoverata una donna incinta del 1989 in pneumologia, si è poi aggravata e da ieri è in rianimazione: non è vaccinata”, aggiunge.

ABRUZZO – Sono 20, di età compresa tra 2 e 76 anni, i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 2 morti: si tratta di un 89enne della provincia di Pescara e di una 96enne della provincia dell’Aquila.

Sono 88 i pazienti (+8 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2192 (-54 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.287 (-46 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 430 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 627 tamponi molecolari e 1.087 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,16 per cento. Del totale dei casi positivi, 19947 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri), 20263 in provincia di Chieti (+8), 19259 in provincia di Pescara (+10), 18762 in provincia di Teramo (invariato), 647 fuori regione (-6) e 120 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MARCHE – Sono 46 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 30 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 300 tamponi di cui il 15% è risultato infetto. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pesaro Urbino a 31, Ancona a 10, Macerata a 2, Fermo e Ascoli Piceno, entrambi a un nuovo contagio da ieri. Scende di una unità il numero di ricoverati in reparti ordinari Covid, sono 81, mentre salgono gli ingressi in terapia intensiva di uno, che porta il totale delle occupate a 17 nella Regione. Da inizio pandemia nelle Marche sono morte 3.046 persone.

SARDEGNA – Sono 187 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 30 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti, due uomini e una donna nel sud della Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.633 i test effettuati, tra molecolari e antigenici. I ricoveri scendono, da 237 a 227 pazienti in area medica, mentre aumentano quelli in terapia intensiva, 27 con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 7655 persone, 127 in meno rispetto a ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.167 tamponi molecolari sono stati rilevati 33 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo in provincia di Udine) con una percentuale di positività del 2,83%. Sono inoltre 320 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 5 casi (1,56%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi: una donna di 93 anni con patologie pregresse ricoverata all’ospedale di Pordenone e un uomo di 88 anni all’ospedale di Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, mentre sono 49 gli ospedalizzati in altri reparti.