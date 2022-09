Covid oggi Italia, 6.610 contagi e 40 morti: bollettino 5 settembre

(Adnkronos) – Sono 6.610 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino – regione per regione – di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 40 morti. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 63.822 tamponi, con il tasso di positività all’10,3%. In calo ricoveri (-7) e terapie intensive (-5)

COVID OGGI ITALIA, NUMERI REGIONE PER REGIONE: IL BOLLETTINO



Lazio – Sono 776 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 settembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. “Oggi nel Lazio, su 1.472 tamponi molecolari e 9.059 tamponi antigenici per un totale di 10.531 tamponi, si registrano 776 nuovi casi positivi (-405), sono 7 i decessi (+4), 494 i ricoverati (-11), 38 le terapie intensive (-1) e +4.234 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,3%. I casi a Roma città sono a quota 476″. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 158 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 197 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 121 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 70 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 65 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 122 nuovi casi: la Asl di Frosinone registra 19 casi e 0 decessi; la Asl di Latina 69 nuovi casi e 0 decessi; la Asl di Rieti 23 casi e 0 decessi e la Asl di Viterbo 11 nuovi casi e 1 decesso.

Emilia Romagna – Sono 850 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. ”Dall’inizio dell’epidemia” nella regione “si sono registrati 1.828.082 casi di positività, 850 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.246 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.785 molecolari e 2.461 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,2%”, comunica la Regione Emilia Romagna.

Toscana -Sono 211 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 1 morto. Nella regione sono 1.379.870 i positivi. I nuovi casi, 42 confermati con tampone molecolare e 169 da test rapido antigenico, sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 1.288.978 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 249 tamponi molecolari e 1.799 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,3% è risultato positivo. Sono invece 369 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 57,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 80.226, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 226 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 7 in terapia intensiva (1 in meno). “Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 94 anni”, comunica la Regione Toscana.

Abruzzo – Sono 254 i contagi registrati oggi, 5 settembre, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 542350. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 91 e 94 anni, uno dei quali risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle Asl) e sale a 3642. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 511471 dimessi/guariti (+338 rispetto a ieri)”. Lo comunica il bollettino Covid della Regione.

”Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27237 (-88 rispetto a ieri). Di questi, 131 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 328 tamponi molecolari (2459027 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1150 test antigenici (4269385)”.

Sardegna – Sono 272 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 settembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1160 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 83 ( – 2 ). 9552 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 112 ).