Covid oggi Lazio, 2.371 nuovi casi e 4 morti: a Roma 1.162 contagi

(Adnkronos) – Sono 2.371 nel Lazio i nuovi casi di covid di oggi 11 dicembre, secondo i dati del bollettino della Regione. Si registrano altri 4 decessi. Con un totale di 14.548 tamponi, il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,2%. Si registrano 286 ricoveri (-14), 26 le terapie intensive e +2.264 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.162.

Nella Asl Roma 1 sono 442 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl Roma 2 382 i nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24h, nella Asl Roma 3 338 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24h, nella Asl Roma 4 178 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24h, nella Asl Roma 5 230 i nuovi casi e due i decessi nelle ultime 24h, nella Asl Roma 6 234 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 567 nuovi casi: nella Asl di Frosinone sono 200 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24h, nella Asl di Latina 257 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24h, nella Asl di Rieti 49 i nuovi casi e un decesso nelle ultime 24h, nella Asl di Viterbo 61 i nuovi casi e zero i decessi nelle ultime 24h.

Riguardo al vaccino antinfluenzale ad oggi sono state distribuite oltre 1 milione 200 mila di dosi di vaccino ai medici di medicina generale (Mmg) e pediatri di libera scelta (Pls). Sono state registrate oltre 1 milione di somministrazioni da farmacie, servizi vaccinali delle Asl e 3.849 Mmg e 420 PLS attivi nella campagna vaccinale.