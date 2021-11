Sono 315 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 18 novembre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto per complicazioni da Covid. I ricoverati nella Regione sono 109, 11 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 12 come ieri. Nella Regione i positivi al momento sono 3.934.