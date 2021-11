Covid oggi Liguria, 386 contagi e 3 morti: bollettino 30 novembre

Sono 386 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 novembre in Liguria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 4.908 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.021 tamponi antigenici rapidi. Secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, in ospedale ci sono 169 ricoverati, 9 in più di ieri. Di questi, 20 sono in terapia intensiva: 17 di loro sono non vaccinati. Si registrano tre nuovi decessi: le vittime da inizio emergenza salgono dunque a 4.465.